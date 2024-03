San Rossore: ‘Comunicare (con) il Cavallo’, un evento culturale aperto a tutti

Pisa, 28 marzo 2024 – Una di quelle iniziative che non puoi fare altro che applaudire, dal nostro punto di vista, e condividere con tutto il cuore.

Giovedì 4 aprile, dalle ore 10 alle 13, l’Ippodromo di San Rossore ospiterà un corso valido per la Formazione professionale continua dei giornalisti, e aperto a chiunque abbia la voglia e la curiosità di partecipare, dedicato alla comunicazione del variegato e complesso mondo che ruota intorno al cavallo: “COMUNICARE (con) IL CAVALLO. Storia, attività e nuove prospettive della millenaria relazione uomo-cavallo”.

All’evento, patrocinato dall’Ordine dei giornalisti della Toscana e dalla Fondazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, interverranno qualificati esperti provenienti da tutta Italia, non solo giornalisti, ma anche docenti universitari e tecnici: è la prima volta che in Toscana viene dedicato un corso formativo a questa tematica.

Si spazierà dal mito e dalla simbologia all’etologia, dalla biodiversità legata all’allevamento di razze autoctone alla storia della cavalleria in guerra; e ancora si parlerà di Trotto e Galoppo, poi un breve viaggio tra le varie discipline equestri, con un particolare focus sull’equiturismo.

Se lo scopo dunque è da un lato quello di fornire ai giornalisti “qualche dritta e un vademecum per scrivere correttamente di cavalli”, dall’altro l’intento è quello di iniziare un percorso formativo e informativo che possa promuovere la cultura del cavallo, così radicata nel nostro territorio, in particolare nella zona che, non a caso, ospita l’iniziativa ovvero il Parco di San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli e più precisamente lo storico Ippodromo.

Per i saluti di benvenuto, oltre al vicepresidente dell’ordine dei giornalisti Michele Taddei, interverranno anche Emiliano Piccioni, direttore Alfea; Lorenzo Bani, Presidente Parco MSM e Maurizio Rosellini, Presidente di Final Furlong, rete di imprese che ha collaborato attivamente alla realizzazione del corso.

Per i giornalisti è possibile iscriversi all’evento, che rilascerà tre crediti formativi, tramite la piattaforma Sigef, chiunque può partecipare, possibilmente comunicando la propria presenza per fini organizzativi e logistici.

