Doc vinicola Maremma Toscana: il logo ci piace!

Grosseto, 27 marzo 2024 – A noi il logo piace, sia chiaro.

Un cavallino nero libero e (si presume) brado, come nascono ancora spesso quelli di Maremma: un immediato collegamento a quel territorio, anche se lo trovi al collo di una bottiglia di buon vino rosso.

E’ il nuovo marchio consortile per la Doc vinicola Maremma Toscana.