Torna Cavalli OnLive, il format promosso da Uisp ed Ecopneus

Bologna, 16 settembre 2023 – Riprende anche per il 2023 “Cavalli OnLive” ciclo di trasmissioni su sostenibilità ambientale e sport promosso da Uisp con Ecopneus e dedicato al benessere animale.

La collaborazione che, da diversi anni, Uisp ha avviato con Ecopneus, che si è dimostrato un partner ideale sulla strada della sostenibilità ambientale da praticare in ambito sportivo e sociale, ha visto concretizzarsi numerosi e importanti progetti, segno tangibile che è possibile riqualificare l’impiantistica sportiva in modo sostenibile.

Nelle pillole di Cavalli OnLive 2023, con la consueta conduzione di Mariaelena Leggieri, giornalista di Teleambiente, coadiuvata da Fabrizio Forsoni, presidente Uisp Umbria, ma qui nella veste di esperto di equitazione, si snoderà il racconto di quanto realizzato e di quanto ancora le due realtà vogliono sviluppare insieme sul benessere animale, attraverso le voci e i video dei protagonisti di Ecopneus, dell’Uisp e dei docenti dell’Università di Perugia.

La trasmissione sarà l’occasione per ripercorrere e approfondire i risultati delle ricerche realizzate dal 2015 ad oggi nell’area del benessere animale, sulle pavimentazioni in gomma riciclata da PFU, promosse da Ecopneus in collaborazione con il Dipartimento di Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia e Uisp.

La forza dell’Uisp risiede nell’avere molteplici settori di attività che cooperano tra loro. In tal senso è iniziata una sperimentazione con il settore dell’atletica. La sinergia tra questo settore e quello dell’equitazione ha reso possibile la realizzazione di una pavimentazione – sempre frutto di riciclo – adatta anche agli animali. Durante la puntata Forsoni spiegherà nel dettaglio com’è stato possibile realizzare questa grande innovazione per il benessere del cavallo.

Qualità della vita dell’animale vuol dire garantirgli più comfort e, grazie ad Ecopneus, il benessere si unisce alla sostenibilità ambientale. L’obiettivo dell’economia circolare è quello di evitare l’estrazione di nuove risorse e materie prime. Ciò viene fatto per favorire il riuso dei materiali già a disposizione.

Il ciclo di incontri web sulle tematiche legate al mondo dei cavalli e non solo, sarà realizzato in collaborazione con Teleambiente e trasmesso dalla pagina Facebook di Fieracavalli Verona, Uisp Nazionale ed Ecopneus, per cinque lunedì a partire dal 18 settembre sempre alle 19.30.

PER SCARICARE IL PROGRAMMA DELLE TRASMISSIONI CLICCA QUI