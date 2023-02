Badi Farm è il mondo del cavallo: soluzioni per il comfort e la sicurezza dei i nostri cavalli

Varese, 13 febbraio 2023 – Tante le proposte di Badi Farm per rendere gli ambienti dei nostri cavalli un posto sicuro e in cui stare bene.

Tra le soluzioni proposte, troviamo, top della gamma, le Recinzioni Elettrificate Antiurto di Sicurezza, sicure e modulabili che lasciano sempre piena libertà per ampliare, aggiungere e distanziare i recinti tra loro.

Il Nastro Antiurto made in Europe, ha una garanzia di 10 anni e insieme a elettrificatori, isolatori, pali, tenditori e accessori in acciaio inox, dà vita ad un sistema sicuro e versatile per i vostri cavalli.

Tra le caratteristiche che rendono unico il Nastro Badi Farm è da segnalare l’elevata resistenza meccanica e straordinaria conducibilità lungo tutto il perimetro.

Tutti i nastri Badi Farm sono composti da fili in acciaio inossidabile da 0,40 mm di diametro, e questo consente una maggiore quantità di corrente condotta, che percorre molta più strada e resiste meglio alle dispersioni dovute allo “sfregamento” della vegetazione e alle scintille.

Due fili “para urti” in poliestere da 0,80 mm di diametro, posti ai bordi del nastro, migliorano la resistenza ed evitano l’allungamento.

Tra le proposte di recinzioni in catalogo si trovano anche le classiche in legno oppure quelle “eterne” in plastica riciclata per dire stop alla manutenzione dei recinti. A due tre e cinque filagne, tonde o di forma quadrata… tantissime soluzioni per abbellire e rendere regale la vostra scuderia.

Pensato per migliorare la vita del cavallo e salvarvi dallo spreco del fieno possiamo proporre un vero e proprio sistema antispreco: partendo dalle mangiatoie porta fieno da mettere nel box sino ad arrivare alla rete antispreco, la soluzione più vantaggiosa per alimentare il cavallo!

All’interno del catalogo Badi Farm, sono inoltre disponibili diversi modelli di resistenti reti studiate per adattarsi ad ogni esigenza e che tengono conto delle caratteristiche anatomiche del cavallo.

Tra le tante proposte consigliamo la rete NET100 e NET200 all’interno dei box e appese in paddock (la NET100 è utile anche da posizionare all’interno del van).

Per le roto-presse i modelli di rete Net360 e Net360XL, che in combinazione con le resistenti porta roto-presse consentiranno ai cavalli di avere sempre fieno asciutto e accessibile in paddock senza sprechi.

Sono inoltre disponibili anche molte proposte di porta roto-presse in acciaio zincato o in plastica.

Molte poi le soluzioni suggerite per velocizzare e rendere meno faticoso il lavoro in scuderia come per esempio il comodo carrello portafieno.

Siamo nati per aiutarvi e vi aiutiamo: fidatevi della nostra esperienza, noterete la differenza!

Lo staff Badi Farm è sempre a vostra disposizione

Per contatti e preventivi: info@badifarm.com – tel. + 39 0331 908003

Comunicato stampa Badi Farm