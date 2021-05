Ippodromi: verso la riapertura

Bologna, lunedì 3 maggio 2021 – Ieri, in occasione del GP Regione Campania all’ippodromo napoletano di Agnano, i Senatore Francesco Battistoni, sottosegretario Mipaaf con delega all’ippica e il capo dipartimento Francesco Saverio Abate hanno rilasciato importanti dichiarazioni in merito alla riapertura degli ippodromi al pubblico. Riportiamo di seguito i passaggi più significativi raccolti dall’Ufficio Stampa di Agnano

Francesco Battistoni: “Dobbiamo mostrare l’attenzione della politica a questo mondo dalle grandi capacità ma frazionato e per questo va attivato un tavolo di concertazione. Ho incontrato gli operatori del galoppo domenica scorsa e oggi gli operatori del trotto. Ci sono molte idee, dobbiamo metterci tutti intorno allo stesso tavolo, capire che l’obiettivo è comune e concertare insieme le soluzioni migliori. Sono convinto che potremo dare forte slancio al settore”.

Sul ritorno del pubblico in tribuna negli ippodromi dove si corre a porte chiuse dallo scorso ottobre 2020. “Stiamo lavorando con il capo dipartimento Abate, come per la prima riapertura dove siamo stati i primi a riaprire al pubblico – ha detto Battistoni. “In più abbiamo dalla nostra – ha concluso il sottosegretario all’ippica – il dispositivo redatto per la partecipazione agli internazionali di tennis e quindi essendo gli ippodromi all’aperto lavoreremo in questa direzione per consentire quanto prima la partecipazione del pubblico anche nei nostri impianti”.

Francesco Saverio Abate: “Entro questa settimana probabilmente riusciremo a riaprire al pubblico gli impianti. L’ippica è stato l’unico settore rimasto sempre aperto durante la pandemia, manca l’ultimo passaggio; dare al grande pubblico la possibilità di vedere dal vivo queste meravigliose corse” – ha spiegato il capo dipartimento promozione ippica del Mipaaf. “Stiamo predisponendo la convenzione con gli ippodromi, abbiamo già registrato il primo anticipo del 40% per quasi tutti gli impianti e a breve seguirà il pagamento di tutto il resto. L’ippica sconta una lentezza eccessiva e di questo sono il primo a dolermene, ma il lockdown con il personale che lavora in remoto non fluidifica il lavoro, semmai lo rallenta ancora di più”.