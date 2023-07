L’esercito dei 1000 alle Ponyadi Kep Italia

Bologna, 25 luglio 2023 – Un vero e proprio esercito di oltre 1000 giovani e quasi 1200 pony sta per invadere letteralmente gli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre (Arezzo) per l’inizio delle Ponyadi Kep Italia 2023 in programma dal 26 al 29 luglio.

L’evento di interesse federale, interamente dedicato al mondo del pony e ai giovani, è stato anticipato a luglio, rispetto alla sua tradizionale data di fine agosto, per la concomitanza con i Campionati Europei Senior di salto ostacoli (qualificanti per Parigi 2023) e in programma a Milano dal 30 agosto al 4 settembre.

Le Ponyadi Kep Italia sono diventate negli anni un vero punto di riferimento per la base dello sport equestre e soprattutto per i bambini che in sella ai propri pony si confronteranno in ben 22 discipline diverse tra quelle gestite dalla Federazione Italiana Sport Equestri e per la precisione:

Gimkana 2

Gimkana Jump 40

Gimkana Cross

Pony Games

Carosello

Presentazione

Piccolo Gran Premio

Run & Ride

Salto Ostacoli

Concorso Completo

Country Jumping

Dressage

Volteggio

Endurance

Horseball

Attacchi

Polo

Reining

Paraendurance

Attacchi Integrati

Paradressage

Parareining

Un premio particolare, ma anche simbolico, è previsto per il cavallo (in questo caso per il pony), atleta al pari dei giovani cavalieri e delle giovani amazzoni impegnate sui campi della funzionale struttura aretina.

Anche quest’anno, come succede dal 2019, Kep Italia, main sponsor della Federazione Italiana Sport Equestri, ha deciso di confermare il suo sostegno all’evento, acquisendo il ruolo di title sponsor della manifestazione che farà convergere ad Arezzo, migliaia tra partecipanti, famiglie e addetti ai lavori di tutta Italia. Attesi in campo per la “mini olimpiade” dedicata al mondo del pony atleti provenienti dalle regioni di Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Umbria, e Veneto. Anche quest’anno sarà presente alla manifestazione una squadra in rappresentanza della Repubblica di San Marino.

Proprio come in ogni olimpiade anche le Ponyadi Kep Italia vedranno il momento culminante con la entusiasmante cerimonia d’apertura in programma alle 19 di giovedì 27 luglio con tanto di giuramento dell’atleta e accensione del braciere.

Le gare prenderanno il via domani, mercoledì 26, e si concluderanno nella giornata di sabato 29 luglio. Alla regione che avrà, al termine delle giornate conquistato più medaglie e scalato la classifica del medagliere delle diverse discipline, sarà assegnato il titolo delle Ponyadi Kep Italia 2023.

Fonte: Fise