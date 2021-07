Dalla Fise: è record di tesserati

Bologna 2 luglio 20121 – E chi l’avrebbe mai detto che proprio quest’anno la Fise avrebbe messo a segno un nuovo record… Non perché non lo meritasse, ma piuttosto per la mole di complicazioni che la pandemia prima, l’Ehv-1 dopo hanno portato nel mondo dell’agonismo equestre. Eppure, come comunicato dalla stessa Federazione…

… La fine di giugno regala una bellissima notizia per il mondo degli sport equestri. Sì, perché continua incessante la crescita dei numeri dei tesserati alla Federazione Italiana Sport Equestri. Il monitoraggio effettuato alla data del 30 giugno 2021, infatti, ha rivelato un incremento di oltre il 56%. Con un totale di 140.018 tesserati (atleti, tecnici, dirigenti, etc), rispetto agli 89.589 alla stessa data nel 2020.

Il dato diventa ancora più interessante se analizzato nella sezione degli atleti, agonisti e non agonisti, dove l’incremento supera il 65% (131.576 al 30 giugno 2021; 79.727 al 30 giugno 2020), sottolineando una crescita netta dei praticanti degli sport equestri in Italia.

Si tratta di un trend positivo davvero inarrestabile, un record, del quale la Fise aveva registrato i primi segnali alla fine di marzo scorso, quando aveva già superato i 100 mila tesserati con un notevole incremento rispetto all’anno precedente e che faceva quindi prevedere numeri in grande salita.

«È un segnale importantissimo – ha commentato il Presidente della Fise, Marco Di Paola – che ci fornisce una determinante conferma sul lavoro fin qui svolto in merito alla promozione e valorizzazione degli sport equestri nel nostro paese. Un risultato che vede protagoniste le colonne portanti del nostro mondo. I centri ippici, gli istruttori e i tecnici delle diverse discipline… Supportati dalle diverse e valide iniziative messe in campo sul territorio da parte dei Comitati Regionali. Il cavallo e tutte le attività a esso collegate sono sempre più in connessione con la natura e con uno stile di vita ‘green’. Punti su cui la nostra Federazione dovrà lavorare per garantire un’offerta sempre più ampia a una base che, come certificano i dati, è in continua e forte espansione».