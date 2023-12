Ennesimo sequestro a Catania

Bologna, 29 dicembre 2023 – L’operazione Natale Sicuro, predisposta dalle forze dell’ordine a Catania, ha dato i suoi tristi e immancabili frutti. Durante un pattugliamento, con il preciso obiettivo di contrastare le violazioni in fatto di custodia di equidi e, in seconda battuta, le corse clandestine, gli agenti etnei hanno fatto di nuovo centro.

La Compagnia Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia, i Nas e il personale del dipartimento veterinario dell’Asp sono intervenuti di nuovo nel quartiere San Cristoforo e hanno ‘visitato’ una stalla abusiva in un palazzo. All’interno degli angusti locali ricavati al pian terreno, gli agenti hanno trovato quattro box e altrettanti cavalli, valutati subito in condizioni pessime.

Si tratta di tre cavalli e un pony, di cui questa volta si conoscono i nomi ‘di battaglia’. El Macumbero, Orange Pumpkin, O’ Juke e il pony Barcellona, probabilmente dal nome della via che ospitava, a Catania, la stalla clandestina.

Secondo quanto dichiarato dalle forze dell’ordine, uno dei cavalli sarebbe un Purosangue Inglese di discreto valore.

Le strutture che ospitavano i cavalli sono state dichiarate inidonee e prive di qualsiasi autorizzazione a ospitare equidi.

Al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, sul posto erano presenti due uomini. Un 76enne e un 36enne. Entrambi si sono dichiarati proprietari dei cavalli e dell’edificio ma non hanno potuto esibire alcuna documentazione relativa alla stalla che è quindi stata classificata come abusiva.

I due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione di animali in condizioni di incompatibilità con la loro natura.

I tre cavalli e il pony sono stati sottoposti a sequestro preventivo e affidati a un centro con le previste autorizzazioni che si è reso disponibile.

Sanzioni amministrative per 4.400 euro per mancanza delle previste autorizzazioni, mancata conservazione dei modelli di accompagnamento equidi e mancata registrazione del passaggio di proprietà degli animali.