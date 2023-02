A S. Maria Capua Vetere anche due Caitpr alla passerella stalloni

Caserta, 8 febbraio 2023 – Riprende l’attività di Vetrine Mostre e Meeting di Anacaitpr con una nuova iniziativa.

Il 12 febbraio il Centro Regionale Incremento Ippico di Santa Maria Capua Vetere Regione Campania organizzerà la presentazione del proprio Parco stalloni.

Tra questi saranno in passerella anche Oscar G e Orsello di Lucoli due stalloni Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido impiegati nel 2023 in fecondazione artificiale.

In particolare, Oscar G, stallone in proprietà ad Anacaitpr che già dal 2020 propone agli allevatori di tutta Italia un progetto annuale di fecondazione artificiale con riproduttori in proprietà.

Un importante servizio per gli allevatori del Caitpr che possono disporre di un’ulteriore opportunità nelle loro scelte riproduttive anche per il 2023.

Oscar G si presenta con ottimi risultati di progenie nel primo anno di impiego.

Domenica sarà quindi l’occasione per poter apprezzare questi due stalloni assieme agli altri del Centro appartenenti a diverse Razze.

La presentazione degli stalloni sarà a cura di Anacaitpr.

Comunicato stampa Associazione nazionale allevatori Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido, per ogni informazione qui