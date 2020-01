Cavalli a Roma 2020: il programma di Fitetrec Ante

Roma, 24 gennaio 2020 – Torna Cavalli a Roma, l’attesa manifestazione equestre si svolgerà presso la Nuova Fiera di Roma dal 13 al 16 Febbraio 2020 e sarà la prima edizione firmata Fieracavalli Verona.

Le novità principali riguarderanno il format: diverse saranno le iniziative rivolte agli addetti al settore ed ai numerosi appassionati del mondo equestre che parteciperanno a questa edizione che si rinnova, oltre che nell’offerta, anche nel nome infatti da quest’anno diventa “Cavalli a Roma by Veronafiere”.

“L’unione fa la forza, ne siamo convinti da sempre, e naturalmente questo vale anche tra fiere – afferma Pietro Piccinetti, amministratore unico e direttore generale di Fiere di Roma –. Siamo particolarmente felici di inaugurare la sinergia con Veronafiere per la manifestazione di Cavalli a Roma. Con una importante rappresentanza di razze autoctone e il maggior numero di tesserati Fise in Italia dopo la Lombardia, il Lazio ha un legame forte con il mondo equestre e l’appuntamento dedicato ai cavalli a Fiera Roma ha una tradizione decennale e tutti i numeri giusti per diventare il punto di riferimento per il Centro-Sud del Paese. La collaborazione con Veronafiere e la sua ultra-centenaria esperienza nel settore rende l’obiettivo ancora più vicino e sarà l’inizio di un importante percorso assieme”.

“Ben venga il gioco di squadra – commenta Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere . Quest’operazione di sistema ha l’obiettivo di sviluppare e far crescere insieme a Fiere di Roma una rassegna che contribuirà a promuovere e valorizzare ulteriormente la filiera equestre anche in quest’area del Paese. Non dimentichiamo infatti che il settore che ruota intorno al mondo del cavallo genera in Italia un indotto di oltre 5 miliardi di euro, con 5mila aziende e allevamenti, 2mila centri ippici e 48mila lavoratori diretti. Come Veronafiere mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza come organizzatori di Fieracavalli, il più importante salone di settore a livello nazionale che nel 2020 taglierà a Verona il traguardo delle 122 edizioni”.

FITETREC ANTE, già partner della precedente edizione, rinnova la collaborazione con l’ente fiera e consolida il rapporto instaurato con Veronafiere in occasione della 121a edizione dello scorso novembre.

“Con il Cavallo e lo Sport come protagonisti assoluti – spiega Alessandro Silvestri, Presidente Nazionale Fitetrec Ante – la nostra partecipazione all’edizione Cavalli a Roma 2020 assume ancora più spessore poiché sarà seguita da molti appassionati provenienti da tutta la penisola e vedrà momenti di incontro e conferenze sull’attività equestre nazionale e internazionale. E’ innegabile come la kermesse romana sia una vetrina importante per la nostra federazione poiché si configura sempre più come riferimento del settore equestre per il Centro-Sud dell’Italia oltre ad essere un’arena in cui atleti e cavalli potranno esibirsi e confrontarsi con i migliori d’Italia”

Saranno quattro giorni interamente dedicati alle discipline sportive federali, all’interno del Padiglione sei infatti si disputeranno alcune gare sotto l’egida della Fitetrec Ante di cui due Special Event di Barrel Racing e Gimkana Western. In contemporanea gli appassionati della Monta Tradizionale potranno deliziarsi assistendo ad una avvincente gara di Monta da Lavoro Gimkana, una disciplina che lascerà il pubblico incollato alle tribune fino all’ ultimo binomio.”

Gli atleti che parteciperanno alle competizioni organizzate da Fitetrec Ante in occasione di “Cavalli a Roma by Veronafiere” si qualificano di diritto alle gare delle medesime discipline che si svolgeranno, sempre sotto l’egida FITETREC ANTE, a Verona in occasione della 122a edizione di Fieracavalli.

Non mancherà certamente l’attività federale legata al Turismo Equestre, pietra miliare della federazione, che sarà ampiamente divulgata all’interno dello stand, a suggello del recente Protocollo sottoscritto tra Veronafiere e FITETREC ANTE per la promozione e lo sviluppo della domanda e dell’offerta turistica equestre che integra tutela ambientale, sostenibilità, turismo rurale ed eno-gastronomia.

A breve verrà pubblicato in calce alla pagina del portale federale il palinsesto gare, i regolamenti e le modalità di partecipazione, vi aspettiamo numerosi in occasione della kermesse romana con tutte le novità che Fitetrec Ante ha in serbo per i suoi associati!

Intenso programma di gare in occasione della tanto attesa “Cavalli a Roma by Veronafiere”, aperte le iscrizioni per le gare di Barrel Racing, Pole Bending, Gimkana Western e Monta da Lavoro Gimkana

È cominciato il conto alla rovescia per la rinnovata kermesse romana Cavalli a Roma, che quest’anno come anticipato, si rinnova grazie alla collaborazione con Veronafiere.

Riflettori puntati dunque, oltre che sulla nuova organizzazione dell’evento, anche sul programma gare organizzate dalla Fitetrec Ante ove si sfideranno i migliori binomi italiani delle specialità speed: Pole Bending, Barrel Racing, Gimkana Western e Monta da Lavoro Gimkana.

Da oggi sono aperte le iscrizioni per partecipare alla prima “Coppa Cavalli a Roma” e agli “Special Event” che andranno inviate via e-mail (cavalliaroma@fitetrec-ante.it) entro e non oltre l’8 febbraio p.v., compilando i modelli scaricabili ai seguenti link: Coppa Cavalli a Roma e Special Event Gimkana Western e Monta da Lavoro Gimkana Western

Tra le novità di quest’anno ci sono i montepremi messi in palio dalla Federazione, che saranno garantiti al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.

La Federazione, per incentivare la partecipazione ai grandi eventi nazionali, duplica l’iniziativa di Fieracavalli Verona rivolta ai Quadri Tecnici federali, che potranno usufruire di n.1 Ingresso Omaggio, da ritirare al desk della Fitetrec-Ante nei giorni di fiera.

Alle gare potranno partecipare tutti gli atleti ed i cavalli in regola con il Tesseramento 2020, per ulteriori informazioni contattare:

Segreteria Nazionale Fitetrec-Ante

Tel. 06.32723270 – 32723205

E-mail: cavalliaroma@fitetrec-ante.it o info@fitetrec-ante

Comunicato Ufficio Stampa Fitetrec-Ante