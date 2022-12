Da domani la pony-terapia arriva a Conegliano e Treviso

Treviso, 15 dicembre 2022 – I precedenti ci sono: dal mitico Dr. Pejo in Francia alla piccola Trilly, passando per quel piccolo battaglione d’assalto formato da Attila, Cenere e Mirtilla in Italia.

Ma l’importante in casi come questo non è essere i primi, quanto semplicemente ‘essere’: sensibili tanto da percepire i bisogni della nostra società, in grado di soddisfarne qualcuno, disponibili a mettere in gioco le proprie competenze utili.

E’ quello che da domani accadrà anche all’Associazione Nostra Famiglia e ai piccoli degenti del reparto di Pediatria dell’ospedale di Treviso, dove entrerà in punta di zoccoli un meraviglioso pony.

Ad accompagnarlo dai suoi nuovi, piccoli amici sarà Francesca Pollara: da sempre appassionata di equitazione e figlia di due medici, Francesca ha già sperimentato la pony-terapia in Gran Bretagna, dove vive.

E ora grazie anche alla generosità di un imprenditore coneglianese, Gianpietro da Re, anche a Conegliano e Treviso ci sarà la stessa opportunità.

Francesca ha cominciato a pensare a questo progetto nel 2020, ora lo ha realizzato anche in Italia.

E possiamo immaginare benissimo la gioia, la sorpresa e la meraviglia che un piccolo pony sarà capace di regalare a tanti bambini.

Più pony per tutti i bambini, specialmente quelli che hanno bisogno di un sorriso di quelli veri: quelli che ci regalano, sempre, i nostri amici con la criniera.