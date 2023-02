Di Paola a Gr Parlamento

Bologna, 21 febbraio 2023 – Interventi istituzionali per il presidente Fise Marco Di Paola. In una intervista a ‘La Politica nel Pallone’ (ed. podcast 20/02/23) su Gr Parlamento, il presidente della Federazione ha avuto l’occasione per un passaggio su due degli eventi clou che quest’anno troveranno eccellente ospitalità nel nostro paese. Dapprima un evento che affonda le proprie radici nella storia e nel costume italiani. «Piazza di Siena è arrivata alla 90esima edizione. È un concorso meraviglioso in un monumento che rispettiamo in maniera compatibile con la sua bellezza». Da sempre la kermesse di Villa Borghese non manca di attirare intorno al proprio campo di gara, nel cuore della Città Eterna, tecnici, appassionati e semplici visitatori occasionali. Che prendono contatto per la prima volta con il miglior salto ostacoli. Nel contesto più ‘glam’ della capitale.

E aggiungendo eccellenza all’eccellenza, Di Paola ha rimarcato anche un passaggio su un altro evento. Che per il 2023 impreziosirà il calendario continentale, portando l’Italia al centro. «Quest’anno all’ippodromo di San Siro a Milano avremo una prova qualificante per Parigi 2024. La disciplina del salto ostacoli nel campionato europeo rilascerà tre slot per i Giochi».

Anche il fronte dell’impegno sociale la Fise di Di Paola ha sottolineato una posizione definita e importante. Sulla promozione della ‘Giornata europea contro le molestie‘ del 25 febbraio il presidente ha dichiarato che «Coltiviamo valori sportivi importanti e il cavallo è un insegnamento perché si dona all’uomo senza chiedere niente e senza distinzioni».

Fonte: Italpress