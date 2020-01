Roma 28 gennaio 2020 – Red carpet delle grandi occasioni ieri sera al Waldorf Astoria Hotel di Roma per la terza edizione degli Awards Fise, il Gala di beneficenza della Federazione Italiana Sport Equestri, il cui ricavato viene devoluto ogni anno all’organizzazione medico-umanitaria Fondazione Operation Smile Italia Onlus. Questo organismo invia i suoi medici in ben 45 Paesi del mondo per operare migliaia di bambini affetti da labio-palatoschisi, ai quali l’intervento riesce a restituire il sorriso.

Cavallo Magazine: Fise Awards Italia nel Mondo

Novità degli Awards Fise 2020 è stato il Premio Cavallo Magazine-Italia nel Mondo, che ha visto migliaia di lettori della rivista di settore, leader in Italia, votare online il cavaliere preferito in una lista di sette nomi, tra i quali ha prevalso a gran maggioranza Emanuele Gaudiano, finalista della Fei World Cup di salto ostacoli il prossimo aprile a Las Vegas e qualificato alle ormai vicine Olimpiadi di Tokyo. Ospite di riguardo della serata è stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto per portare saluto suo personale e del massimo ente sportivo italiano di cui è leader, alla Fise e ai suoi campioni, guidati dal presidente Marco di Paola, dal segretario Simone Perillo, dai Consiglieri federali e dai presidenti del Comitati regionali.

I presentatori

Nel Salone dei Cavalieri del Waldorf Astoria gli attori- presentatori Carolina Rey e Sabino Zaba, affiancati per gli aspetti tecnici dal commentatore sportivo Cristian Micheli, hanno chiamato sul palco personaggi del mondo dello sport, del cinema e dello spettacolo, a consegnare gli ambìti riconoscimenti alle star delle varie discipline dell’equitazione azzurra, applaudite da un folto pubblico di invitati di riguardo. A consegnare i primi sono stati sportivi come il ginnasta Yuri Chechi, questa volta in versione anche di “ippobabbo”, e come gli schermidori Valerio Aspromonte e Carolina Erba, indi attori quali Roberto Ciufoli e Stefano Masciarelli- quest’ultimo testimonial della Fondazione Operation Smile Onalus- infine i conduttori Tv Liva Azzariti e Michele Mirabella, nonché il manager discografico Rudy Zerbi.

I Premiati

Davvero lunga la lista dei premiati: si è cominciato con l’Atleta dell’Anno, il cavaliere di paradressage Federico Lunghi, affiancato dagli altri atleti della Nazionale Paralimpica guidati dal loro “cittì” Ferdinando Acerbi. Poi via via sul palco sono saliti i migliori delle diverse discipline. Per il salto ostacoli Emanuele Gaudiano, Giulia Martinengo Marquet, Lorenzo De Luca, Emilio Bicocchi, Luca Marziani, Filippo Bologni e Giacomo Casadei, tutti nomi che non hanno certo bisogno di presentazioni. Per l’endurance è stata premiata la campionessa d’Europa Costanza Laliscia. Per il polo Goffredo Cutinelli. E poi atleti del reining, dell’Horsebal e via dicendo. Per il completo hanno ricevuto premi i componenti della Nazionale azzurra qualificata alle prossime Olimpiadi di Tokyo, ossia Pietro Roman, Vittoria Panizzon, Arianna Schivo, Giovanni Ugolotti e Marco Cappai. E parlando di Olimpiadi e Paralimpiadi, si è guadato anche ai Mondiali del 2022, per i quali l’Italia ospiterà le discipline del completo e degli attacchi al Centro Equestre Ranieri di Campello, ai Pratoni del Vivaro.

Cavallo Magazine, un fuori programma

Particolarmente suggestiva l’assegnazione del Premio Cavallo Magazine-Italia nel Mondo: introdotto da una breve presentazione dell’Editore e del direttore della nota testata, rispettivamente Sara Riffeser Monti e Corrado Piffanelli (ai tavoli era presente anche Andrea Riffeser Monti, presidente della Poligrafici Editoriale nonché presidente della Fieg, la Federazione degli editori di giornali), mentre le luci in sala si abbassavano è stato prima proiettato un video di presentazione dei diversi candidati. Poi, riaccesi i riflettori, l’annuncio ufficiale del vincitore: così Emanuele Gaudiano è salito nuovamente sul palco per ricevere il gettonatissimo riconoscimento. Sara Riffeser e Corrado Piffanelli hanno quindi consegnato un Premio Speciale Cavallo Magazine al presidente Fise, Di Paola, e al segretario federale, Perillo.

Ospiti

Se la premiazione effettuata da Cavallo Magazine è risultato una sorta di fuori-programma che ha movimentato simpaticamente gli Awards Fise, non di meno la lunga serata ha registrato molteplici momenti di intrattenimento grazie ai tantissimi ospiti che -come già detto sopra- hanno animato le diverse premiazioni. Ne citiamo ancora qualcuno: Roberto Cipullo (produttore cinematografico), Adriana Romero (modella), Cristian Marazziti (regista), Fabrizio Nardi (comico), Giulia Luzi (attrice e cantante), Massimiliano Varrese (attore), Valentina Melis (attrice), Camilla Ferranti (attrice), Francesco Ferdinandi (attore), Carlotta Mantovan (volto della Tv), Fabiola Biancospino (attrice), Marco Di Buono (conduttore e attore), Carlo Molfetta (ex atleta, Campione Olimpico di Taekwondo a Londra 2012), Flavia Tartaglini (velista), Carolina Erba (azzurra della scherma), Valerio Aspromonte (fiorettista e oro olimpico a squadre a Londra 2012), Leonardo Bocci (Actual, YouTuber),

Beneficenza

A onor del vero va ricordato che il Gran Gala di beneficenza Fise in collaborazione con Operation Smile Onlus è stato possibile anche grazie al supporto dei tanti partner che hanno voluto sostenere l’iniziativa: a partire da Cavallo Magazine e dal suo Premio Italia nel Mondo, si aggiungono altri importanti nomi che citiamo di seguito: Cavalleria Toscana, Amadori, Berton Rimorchi, Elementa, Grimaldi Lines, KEP Italia, Monrif Group, Land Rover, MAG JLT, MyHorse, Parlanti, Dimensione Suono Soft, Ride Up, Safe Riding, Tre Emme Viaggi, Goldspan, Vatami X Wella, SportItalia e Rome Cavalieri A Waldorf Astoria Resort.

In bocca al lupo per il 2020

Con un beneaugurante “in bocca al lupo” per la stagione appena iniziata e per i Giochi Olimpici di Tokyo la serata si è conclusa e gli Awards Fise hanno dato l’appuntamento alla quarta edizione, quella del 2021.