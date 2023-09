La Rassegna dei Merens 2023: a Roccabruna!

Cuneo, 9 settembre 2023 – Da venerdì 15 a domenica 17 settembre 2023 il cavallo di Mérens sarà protagonista della XXXIX Mostra

di razza.

Che per la prima volta si terrà a Roccabruna, Strada Paolo Agnese e Strada Marcabrun: la rassegna è organizzata da Associazione Allevatori Cavalli Merens, Associazione regionale allevatori (ARA), Comune e Proloco di Roccabruna.

Al concorso parteciperanno oltre 100 splendidi esemplari in arrivo da tutto il Piemonte, Lombardia, Liguria e Trentino, a conferma dell’importanza dell’evento, ormai al vertice delle rassegne equine regionali.

Nel tardo pomeriggio di venerdì, è previsto l’arrivo degli animali dalla transumanza in Valle Varaita, dove hanno trascorso l’estate allo stato brado.

Discesi dagli alpeggi e raggruppati a Sampeyre, i poderosi cavalli saliranno al Colle Birrone, poi attraverso la strada dei Cannoni scenderanno sui sentieri di Roccabruna, annunciando festosi il loro passaggio con la sinfonia dei campanacci.

Come da tradizione, alle 20.30 si terrà un momento conviviale con la cena degli allevatori e simpatizzanti per i Merens (prenotazioni al 347/9458592).

Sabato, tutti gli esemplari sfileranno singolarmente sul ring e saranno valutati morfologicamente.

Emessi i primi verdetti, verranno premiati i 3 migliori cavalli delle singole categorie.

Alle 21 circa dimostrazioni di utilizzo sul ring, nel quale i Mérens esibiranno la loro proverbiale affidabilità unita a doti di innata polivalenza.

Domenica, a partire dalle 9, ci sarà la prova montata, prova a sella in cui i cavalieri si cimenteranno in un breve percorso di dressage.

Alle 14, le prove di attacchi con le carrozze trainate da uno o più animali al quale verrà assegnato il trofeo “Gran Prix Mérens 2023”, si proseguirà con le dimostrazioni di utilizzo e premiazione dei 4 animali più rappresentativi della manifestazione (campione Senior e Junior e

campionessa Senior e Junior), a seguire consegna del Trofeo XIV Memorial Erik Ghibaudo.

Alle 18, il sorteggio della ricca lotteria che assegna al vincitore un puledro Mérens: per evitare polemiche fuori luogo, leggere qui.

Valle Maira: i cavalli Mérens, una tradizione che arriva da lontano

Il Mérens è un cavallo di montagna, molto rustico, originario dei Pirenei francesi, Ariege, pelo da sempre rigorosamente morello, gran pascolatore, fin da puledro acquisisce in alpeggio le riserve per l’inverno, la resistenza al freddo, la robustezza dello zoccolo ed un passo sicuro, che sono tra le peculiarità della razza.

Docilità, resistenza, gran sicurezza di andatura fanno dei Mérens un cavallo polivalente dal punto di vista dell’utilizzo.

È stato importato in Italia ed introdotto nelle vallate alpine della provincia di Cuneo nella seconda metà degli anni 70 e si è poi diffuso in tutto il nord Italia, dove attualmente sono presenti numerosi nuclei di allevamento e parecchi soggetti da utilizzo.

Tradizionalmente allevato in ambiente di montagna, il cavallo di Mérens è solito trascorrere i mesi estivi sino al tardo autunno allo stato brado nei pascoli d’alta quota; solamente durante i periodi di forte innevamento i branchi vengono ricoverati in strutture fisse.

Viene al momento utilizzato per il turismo equestre, per i lunghi trekking, per l’attacco oppure per delle prove base di dressage o piccoli salti.

Comunicato Associazione Allevatori Cavalli Merens