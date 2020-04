Sicilia, trasportava un pony sul Doblò: multato

Caltanissetta, 28 aprile 2020 – E’ successo a Caltanissetta sabato scorso: una volante della Polizia di Stato, durante uno dei tanti controlli finalizzati al contenimento della diffusione del Covid-19, ha trovato un pony che veniva trasportato nella parte posteriore di una Fiat Doblò.

L’animale, regolarmente provvisto di microchip, è in buone condizioni di salute ma il conducente del mezzo – nonché novello proprietario del piccolino, che aveva appena acquistato – è stato sanzionato per aver utilizzato un mezzo non adatto per il trasporto dell’equino, e per l’infrazione alle disposizioni vigenti che limitano il trasporto degli animali alle sole finalità riproduttive o zootecniche: in questo periodo a causa delle limitazioni da Coronavirus è vietato il trasporto equidi motivato da attività ludiche e sportive, lo ricordiamo.

Il pony, veramente coccoloso come potete vedere dalla fotografia, è adesso ricoverato in una scuderia rispondente ai requisiti di legge: ma per una volta ci scappa la tenerezza di cuore e speriamo possa arrivare presto a destinazione, dove ci immaginiamo ci sia qualche bambino che lo aspetta ansiosamente.