Tuscia a Cavallo: sempre con Maurizio Cupelli nel cuore

Viterbo, 31 maggio 2022 – I suoi amici ci saranno tutti, di sicuro.

Parliamo degli amici di Maurizio Cupelli, quelli con cui montava abitualmente nel gruppo degli Amici del Cavallo di Blera.

E che anche quest’anno gli dedicheranno lo spettacolo equestre ‘Tuscia a Cavallo‘.

L’appuntamento per chi voglia fare una full immersion nel mondo della maremma laziale è per il 25 giugno a Villa San Giovanni in Tuscia, in collaborazione con la Regione Lazio e l’Associazione Amici del Cavallo Maremmano di Blera.

Perché questo spettacolo?

Per valorizzare i bellissimi pascoli che erano la ricchezza di questa zona, per promuovere la cultura del cavallo, per ricordare Maurizio – “il nostro caro amico Maurizio”, dicono sempre i suo compagni di tante ore in sella.

A calcare la scena ci saranno, oltre agli Amici del cavallo di Blera: Filippo Nassi, Roberto Concezi, i fratelli Orrendi.

Poi Lety Benedetti, Erika Luka, i Cavalieri della Maremma, il Corteo storico dello Sposalizio dell’Albero e i Butteri delle Due Maremme.

Presenterà la serata Chiara Caponetti che è anche autrice della regia, l’ingresso sarà libero: e se andate vi troverete in mezzo a tanti amici.