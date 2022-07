Cassottana c’è!

Bologna, 18 luglio 2022 – Missione compiuta! L’azzurro Luca Cassottana ha ottenuto la qualificazione ai FEI World Championships 2022 di attacchi che si svolgeranno dal 21 al 25 settembre ai Pratoni del Vivaro.

Con il suo tiro a quattro (Ivar, Kassandro, Lady Killer, Sandro Boy e Timor, tutti olandesi, sono i cavalli che impiega nelle tre prove della disciplina: dressage, maratona e coni), ottenendo il ‘pass’ mondiale grazie al punteggio conseguito nel dressage (57.10, ben inferiore al 65 richiesto per la qualificazione) e concludendo regolarmente la gara.

Piemontese (è nato a Nizza Monferrato, vive a Priocca), 42 anni, Cassottana si divide tra l’attività di imprenditore edile e la passione per gli sport equestri e i cavalli in generale.

«Nell’equitazione ho cominciato con il salto ostacoli, agli attacchi sono arrivato tramite un amico che mi disse ‘Tu scegli i cavalli, io compro le carrozze’. Come istruttore ho avuto Osvaldo Tiengo ma da qualche anno mi segue l’olandese Bram Chardon che è tra i driver più bravi e titolati. Viene in Piemonte quattro-cinque volte l’anno e con la sua preziosa guida adesso è arrivata questa qualificazione a Pratoni 2022».

Per Cassottana sarà la sesta partecipazione ai Mondiali. Le cinque precedenti sono state tutte nel singolo (2012, 2014, 2016, 2018 e nel 2020, 18° e miglior risultato a Pau con Rassel). Questa è quindi la prima con i tiri a quattro.

«Dopo Pau 2020 ho cambiato specialità quasi per caso. Mi sono ritrovato con questi cinque cavalli con i quali, dopo un’attività solo nazionale, prima è arrivato il successo nel CAI3* di Pleternica, in Croazia, e adesso la qualificazione per i Mondiali. Prima di Pratoni 2022, dal 28 al 31 luglio disputeremo un altro CAI3* a Beekbergen, in Olanda».

Già responsabile Fise per la promozione e lo sviluppo dell’attività giovanile degli attacchi, Luca Cassottana è anche istruttore federale presso l’ASD LC Driving Team, piccolo circolo di sua proprietà a Magliano Alfieri, in provincia di Cuneo. Lì dispone di appena undici box, sei dei quali occupati dai cavalli di sua proprietà: i cinque del tiro a quattro (Ivar, Kassandro, Lady Killer, Sandro Boy e Timor) più Rassel, che impiega nel singolo. Ha invece ceduto Caprichoso alla giovanissima Giorgia Brillantino, 17enne di Piacenza, che il mese prossimo, dal 16 al 21 agosto, lo guiderà agli Europei Junior a Aszar Kisber, in Ungheria.

Fonte: Pratoni 2022