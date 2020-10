A Città della Pieve Campionati Pony e Under 14 al via

Perugia, 13 ottobre 2020 – Era inevitabile: già subito dopo il successo del 3° Trofeo Città della Pieve di Endurance, andato in scena il luglio scorso dal campo sportivo di Ponticelli, era stato richiesto il bis.

E’ quindi un ritorno graditissimo quello del mondo Endurance al campo sportivo di Ponticelli, a Città della Pieve: e l’occasione sono il Campionato Italiano Pony ed il Campionato Italiano Under 14 di specialità.

Il percorso individuato dagli organizzatori è in gran parte pianeggiante con due leggere salite, chiuso al traffico.

I binomi percorreranno strade bianche, carraie campestri e l’argine del fiume: previsti due punti acqua e due punti assistenza a cura del Comitato Organizzatore.

Appuntamento dal 17 al 18 ottobre 2020, organizzazione a cura della Wild Horse Associazione Equestre in collaborazione con il centro ippico Il Cavacchione.

In parallelo a questi anche la 2^ Tappa del Campionato Regionale Umbria e la Finale Tappa Unica Campionato Interregionale Umbria-Toscana- Lazio.

Il Campionato Italiano Pony terrà banco sabato 17 ottobre con le categorie Elite, Pony B, Pony A e Avviamento.

Domenica 18 ottobre i protagonisti saranno invece i concorrenti del Campionato Italiano Under 14, suddiviso nelle categorie Cat.CEN/B Under 14; CEN/A Under 14 e Debuttanti Under 14.

Qui il programma della manifestazione e le norme anti Covid-19 da seguire, fonte: Fise