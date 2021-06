Città della Pieve: è qui la festa!

Perugia, 28 giugno 2021 – Sarà che dove ci sono i bambini ci sono sorrisi, sarà che in mezzo alla bellezza delle coline umbre è difficile pensare a qualcosa che non sia sereno.

Fatto sta che i Campionati italiani Pony e Under 14 di Endurance, organizzati a Città della Pieve dalla Associazione equestre Wild Horse con il supporto logistico del Centro ippico Il Cavacchione Centro ippico, sono stati una vera festa.

Bellissima l’idea di Mimmo Fratini, che ha portato la premiazione della prima giornata in piazza.

Ad accogliere i piccoli atleti la banda cittadina al completo, il sindaco Fausto Risini e un bel pubblico.

Perché non c’è niente come l’allegria e i colori di una festa di bambini per attirare le persone: quindi tanti, tantissimi applausi per tutti i protagonisti, premiati e non.

Compresi i ragazzi speciali de Il Cavacchione, che hanno rotto il ghiaccio prima delle premiazioni con una piccola esibizione.

Lele con Ivoriana, una Trotter americana, Matteo con Furente, fiero Murgese, e Peppe con Raoul, un lussuoso Anglo- Arabo Sardo.

Applausi a scena aperta per tutti loro, felici di far vedere le abilità raggiunte grazie a questi splendidi cavalli, tutti convertiti alla riabilitazione equestre da quel buttero di Andrea Possieri.

Poi la gioia, i colori e i premi di tutti i ragazzi in gara: coppe, coccarde, inni di Mameli si sono mischiati alla commozione e alla felicità di tutti: atleti, genitori, istruttori.

Dalla Presidente delle Fise Umbria Mirella Bianconi allo speaker della manifestazione, Nico Belloni tutti avevano gli occhi lucidi di commozione.

Compresi Gianluca e Costanza Laliscia: perché anche quando sei abituato alle gare e alle vittorie di livello internazionale certe cose ti toccano l’anima.

Così siamo rimasti un po’ sorpresi quando il rude papà Laliscia, guardando la porta della vecchia stazione dei carabinieri di Città della Pieve, ci ha detto con la voce intenerita: “Sa, io lavoravo lì 30 anni fa: ero Carabiniere, e prestavo servizio proprio qui a Città della Pieve”.

Ed è stato bello vedere Costanza Lalisca, campionessa europea in carica e premiata come Influencer dell’anno ai Fise Awards 2021, commossa sino alle lacrime in mezzo ai suoi pulcini, i giovanissimi allievi della sua Italian Endurance Stables & Academy.

Perché quando le medaglie le vince lei non fa un plissé e sfoggia un piglio da donna-che-non-deve-chiedere-mai invidiabile, ma quando le ha consegnate ai suoi allievi l’emozione è stata evidentemente ancora più grande.

Tanti, tanti applausi per tutti: per le squadre arrivate da Sardegna e Puglia, che hanno affrontato i viaggi più lunghi ed essere qui a onorare i campionati.

Per Mimmo e Serena Fratini, un altro binomio padre/figlia che dà l’anima per questo sport.

E con il loro impegno stanno facendo crescere questo appuntamento, sempre più apprezzato e conosciuto anche al di fuori del mondo strettamente sportivo.

Che, per inciso con il loro Wild Horse hanno fatto man bassa di titoli a questo campionato ‘fatto in casa’.

E per tutti, tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che hanno affrontato questo impegno: qui ci sono le classifiche ufficiali. la festa è tutta per loro.

Perché loro e i loro pony e cavalli sono tutta la festa più bella che c’è.

Qui tutte le classifiche, e qui grazie alla pagina Facebook “Città della Pieve ViVa” tutta la premiazione di sabato!