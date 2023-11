Coppa delle Regioni 2023: si chiude tra applausi ed emozioni

Montefalco, 6 novembre 2023 – Sabato scorso presso l’ “Horse Sporting Club Le Lame” di Montefalco (Pg), a margine della cerimonia di premiazione, sono ufficialmente partiti i titoli di coda della Coppa delle Regioni di endurance 2023.

La manifestazione più sentita d’Italia, ha saputo ancora una volta elargire sorrisi e buon umore il tutto condito da quel sano senso di competizione tra regioni che raccontano dell’evidente attaccamento alle proprie radici, alle origini, alla terra.

A tenere le redini della gara di endurance più sentita d’Italia, la famiglia Fratini alla quale la Federazione Italiana Sport Equestri ha affidato il compito di gestire i circa 250 cavalli all’accorsi.

A supporto della tesi che posiziona l’attesa kermesse tra i “top events” italiani, la costante presenza del Presidente della FISE Marco Di Paola durante la gioiosa presentazione della Coppa.

Lo stesso, sul palco della lunga e coreografica passerella delle 14 squadre presenti in Umbria, ha voluto ribadire e lodare il grande lavoro svolto nell’anno in favore della crescita della disciplina dell’endurance da parte del capo Dipartimento Massimo Nova, dal CT della nazionale Nando Torre e dal suo staff, impegno che di fatto ha posizionato l’endurance italiano nel Gotha mondiale a suon di medaglie.

Alla presenza della famiglia Zampolini padrona di casa, del Direttore Sportivo discipline non Olimpiche FISE Andrea White e della vice presidente Fise Umbria Anita Santioni, i ringraziamenti e soprattutto l’incoraggiamento, è andato all’appassionata di endurance numero della regione Umbria ospitante l’evento, la presidente FISE Umbria Mirella Bianconi Ponti, fermata in ospedale per un intervento.

L’inconfondibile voce dello speaker Nico Belloni ha ricordato infine, a supporto dell’ennesima incoronazione della “festa delle regioni”, l’immenso lavoro svolto nonché la sinergia tra la commissione giudicante fatta di veterinari e giudici che sono certamente professionisti nelle loro materie ma soprattutto profondi appassionati di endurance.

La regione Lazio fa sua la Coppa 2023

Week-end lungo e impegnativo quello appena andato in archivio a Montefalco con allerte meteo a macchia di leopardo.

Pioggia e vento hanno accompagnato amazzoni, cavalieri e assistenze, arrivati da tutto lo stivale.

A salvare in extremis la coppa, ci è voluto l’intervento del governatore greco dei fenomeni meteorologici Zeus che ha voluto regalare un fresco sole per tutto il giorno delle senior e soprattutto non bagnando presentazione evento e premiazioni.

Quelli che non si sono accorti di nulla, sono stati sicuramente i gloriosi e agguerriti enduristi, accorsi da ben 14 regioni Italiane per contendersi il trofeo nazionale.

Ad aggiudicarsi la Coppa delle Regioni 2023 Under14 è stato il Lazio seguito da Emilia Romagna e Friuli V.G. mentre per la finale senior ancora il Lazio, seguita da Veneto e Friuli V.G.

La festosa compagine celeste, capitanata dal consigliere regionale FISE Lazio Alessandro Salari per la senior e da Michela Toti per la under 14, dalla responsabile nazionale settore pony e Under14 Arianna Bonanno e dal team vet Fabrizo Pochesci, è stata capace non solo di conquistare il trofeo

ma di confermare, laddove ancora necessario, che la Coppa delle Regioni è un momento fondamentale, un punto di arrivo, un obiettivo.

L’endurance deve passare per i campionati regionali, per i trofei dei circoli dunque dall’aspirazione di rappresentare la propria regione in Coppa delle Regioni.

Doppio oro dunque per la regione Lazio capace di vincere il metallo più prezioso sia nella Under14 che nella Senior.

Grandissimo plauso alla numerosa e festosa regina uscente Veneto (Chef d’Equipe Marco Ecoretti – team Vet Barbara Bisatti) che non lascia il podio portandosi a casa uno splendido argento e al bronzo super meritato dell’argento 2022 del Friuli V.G. (Chef d’Equipe Jonny Scola – team Vet

Paolo Lanzi).

Per la U14 i complimenti vanno, oltre che alle amazzoni e ai cavalieri impegnati sul campo, ai loro chef d’equipe ovvero a Diana Origgi per l’Emilia Romagna (argento) con il team Vet Nicolò Sirtori e all’onnipresente Friuli (bronzo) ancora con il duo Scola/Lanzi.

A tutti un grande ringraziamento per avere regalato ai presenti momenti di sorrisi e leggerezza, preziosi soprattutto in questo tragico momento che l’umanità vive con odio, violenza e guerre a farla da padrona.

Le medaglie individuali

Il risultato finale della Coppa delle Regioni è dato dalla somma di tempi ottenuti dai cavalli in classifica ma le medaglie individuali vanno solamente a chi è capace di salire sui rispettivi podi.

Debuttanti Under14 – 20,1 km.

1° ANGELICA AMBROSINI e RUGIADA (LAZIO)

2° MATILDE CECCHETTI e SALIDA (UMBRIA)

3° MARTINA CARNIEL e DADO (VENETO)

CEN A Under14 – 40,2 km

1° AMELIA ROSE AGNELLO e ISIDE BOSANA (EMILIA ROMAGNA)

2° AMBRA TICCONI e SORAIA (LAZIO)

3° SOFIA LOMBARDI e GUERNICA (LAZIO)

CEN B – 80,1 km

1° SOFIA ONESTO e DEUSS BY PANDUSS (FRIULI V.G.)

2° FABRIZIO CECCHIN e KASIMIR DELL ORSETTA (VENETO)

3° DANIEL BRAIDO e PLUNDISS DU BIENN (FRIULI V.G)

CEN A – 53,4 km

1° ALBERTO MARIA BO e AIDA DI MICIRILLO (LAZIO)

2° ITA EMANUELA ANNA MARZOTTO e NICORNO BOSANA (TOSCANA)

3° GIANLUCA ECORETTI e SUNSET PARK (VENETO)

Debuttanti – 26,7 km

1° ALESSANDRA FERTONANI e TESSIU DE ILOI (TOSCANA)

2° BEATRICE DE BERNARDI e ROVO DI CHIA (LOMBARDIA)

3° GIULIO SOSSI e PRINCIPESSA AYLIN (FRIULI V.G.)

Comunciato Sport Endurance