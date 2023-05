Si festeggia al Mugello

Bologna, 22 maggio 2023 – Si sono disputati lo scorso weekend i Campionati Toscani di Dressage e Paradressage 2023. E per gli amici del Riding Club Mugello è stata l’occasione per una festa molto sentita. Centro da sempre molto vicino al tema dell’inclusione sportiva, il risultato che hanno conseguito quest’anno i suoi allievi è motivo di sicuro orgoglio. Targati Riding Club Mugello sono infatti i due gradini più alti del podio della categoria sport integrati 1A- 1 B Il. Campione Toscano 2023 è Tommaso Sparti, mentre l’argento è andato a Bruno Tarca.

Complimenti a questi fantastici ragazzi e all’Istruttore di Riding Club Mugello Asd – Borgo San Lorenzo, Istruttore Federale II livello Discipline Olimpiche e tecnico di Paradressage Andrea Torelli. Che con l’aiuto dei tecnici Eleonora Galardi e Alessia Feletto ha preparato al meglio questi due binomi.

«Siamo davvero soddisfatti per il risultato ottenuto in questo Campionato i ragazzi si sono impegnati con sacrificio e dedizione nella preparazione delle gare. Ci teniamo a ringraziare il Presidente del Comitato Regionale Fise Toscana, Stefano Serni, la Consigliera delegata al Dressage Antonella Nenci e il Consiglio del Comitato Regionale Fise Toscana per la sensibilità e collaborazione sempre dimostrata. Riding Club Mugello ha sempre puntato sull’integrazione sociale, dedicando egual attenzione e dedizione agli allievi della scuola di equitazione, del Paradressage e del salto ostacoli. Solo così un team riesce ad esprimersi al meglio ed ottenere risultati».