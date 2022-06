Puglia e Basilicata: campionato regionale di salto ostacoli al via

Taranto, 2 giugno 2022 – E’ in questo primo week end di giugno che sui campi dell’AsD Horse Club Terra Jonica a San Giorgio Jonica (Ta) si disputano i Campionati regionali di Salto Ostacoli FISE di Puglia e Basilicata che nelle diverse categorie decreteranno i Campioni per il 2022.

A detenere intanto il titolo di campione assoluto per il 2020 e il 2021 è Gianluca Caracciolo, istruttore e cavaliere di punta.

Saranno ben quattro le giornate di gare, a partire da giovedì 2 giugno e fino a domenica 5 Giugno 2022 .

Si partirà giovedì 2 con le categorie “alte” che apriranno i campionati alle ore 16:00, complice il fantastico scenario naturale della cava tufacea che accoglie gli eleganti campi gara del Terra Jonica.

Oltre duecento i binomi attesi provenienti dalle più importanti scuderie pugliesi per disputare i Campionati con un ulteriore surplus di altri 50 binomi per le categorie aggiunte.

A presiedere la giuria sarà il giudice Filippo Scarpetta, insieme a lui Paolo Di Lorenzo, Lionello Leopardi, Lorella Cavallera, Flavia Fabi. Veterinaria ufficiale Maria Convertini, Steward Maria Angela Tundo, Segreteria Valeria Martini.

Ad fare gli onori di casa sarà Fabio Podo, coaudivato dalla squadra Fise Puglia e in particolare dal presidente del Comitato Regionale Fise Puglia, Francesco Vergine.

Ricordiamo infatti che il campionato regionale di salto ostacoli, come anche quello invernale della stessa specialità o di dressage, è tra le manifestazioni promosse direttamente dal Comitato Regionale Fise.

Grande attesa quindi per il Campionato Regionale di S.O. che per la Fise Puglia rappresenta uno degli obiettivi agonistici per gli istruttori e i propri allievi – banco di prova di un’intera stagione agonistica, che avviata con gli appuntamenti indoor si protrae in primavera ed estate.

Qui il sito ufficiale del Terra Jonica, location dal fascino veramente unico.

Ufficio stampa Fise Puglia