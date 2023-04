7° Italian Vaquero Heritage Day: a maggio al Ranch del Mare di Rovigo

Rovigo, 3 aprile 2023 – Torna un appuntamento molto caro agli amici del Ranch del Mare di Rovigo.

E’ il 7° Italian Vaquero Heritage Day tenuto da Bruce Sandifer e Jeff Derby, che si terrà nei giorni dal 17 al 21 maggio 2023 con il patrocinio della Regione Veneto

Questo workshop è rivolto a tutti gli appassionati e professionisti che vogliono accrescere la loro cultura equestre.

Bruce Sandifer sarà il relatore: punto di riferimento mondiale per la monta da lavoro Californiana, Presidente della associazione California Vaquero, terrà il workshop in collaborazione con Jeff Derby e per Il Ranch del Mare è un grande onore e orgoglio ospitarli per l’unica loro data in Europa.

Saranno 5 giorni in tema Californiano, per conoscere è diffondere l’antica cultura equestre che ha dato i natali ai più grandi Horsemen Americani, in un clima di studio ma anche di festa, all’interno del villaggio turistico 5 stelle Barricata Holidays Village.

Sono molti gli appassionati che si uniranno da tutta Italia, dalla Campania al Piemonte, chi col proprio cavallo e chi come uditore.

Comunicato Il ranch del mare . per informazioni: +39 349 390 7710