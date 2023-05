I Campioni dello Special Event Team Penning 2023 alla Mostra Agricola di Campoverde

Latina, 10 maggio 2023 – Notizie dal mondo del Team Penning targato Fitetrec-Ante.

Il 30 maggio 2023 alla Mostra Agricola di Campoverde, ad Aprilia in provincia di Latina sono stati decretati i campioni dello Special Event Team Penning ‘The Western Show 2023’.

Nella giornata del 29 aprile si sono svolti i primi Go delle Categorie nr.17 Int. Open. Handicap, nr.11 Limited Open Élite e nr.8 Non Pro per le quali sono scese in campo oltre 150 squadre, che hanno combattuto per avere accesso al 2° go e successivamente alla finale.

Vitelli difficili in mandrie omogenee hanno dato vita ad uno spettacolo entusiasmante, dove i migliori Penner d’Italia ne hanno sfidato l’abilità per condurli nel più breve tempo possibile all’interno del pen.

Al secondo go, hanno avuto accesso solo 12 squadre per la categoria nr.17, 22 per la categoria nr.11 e solo 8 nella categoria nr.8.

Al termine del secondo go l’accesso alle finali consentito solo per le migliori 10 squadre ha visto sfidarsi 7 squadre per la nr.17, 8 squadre alla nr.11 e solamente 2 squadre alla nr.8.

La sfida all’ultimo vitello ha decretato il podio per ogni categoria, che così è stato composto:

Nr. 17 Int. Open. Handicap

1° Champion – ISPH Oklahoma Ranch composta da Di Giacinto Davide – Morelli Leonardo – Lanari Danilo

2° Reserve Champion JR AD Uscio con Giacomo Caruso, Simone Fasce e Lorenzo Sivori

3° ISPH La Masseria Samarcanda composto Di Giacinto Davide, Morelli Luigi e Gino Di Florio

Nr. 11 Limited Open Élite

1° Champion – ISPH Erbanito composta da Morelli Luigi – Lancillotto Giulio e Marmo Donato

2° Reserve Champion – La Masseria Erbanito Giupy con Davide Di Giacinto – Matteo Barotti e Luca Tini

3° classificato – ISPH Samarcanda composto da Morelli Leonardo, D’Onofrio Francesca e Gino Notte.

Nr. 8 Non Pro

1° Champion Oklahoma Erbanito composta da Lanari Danilo – Marmo Giusppe e Tini Luca

2° Reserve Champion Oklahoma Bellini con Bellini Roberto – Rettaroli Danilo e Del Nibletto Federico

3° VR Delli Castelli con Di Giacinto Luca – Di Giacinto Matteo e Delli Castelli Luciano.

L’evento organizzato alla Mostra Agricola di Campoverde da Marco Sterbini è stato come ogni anno un successo, e ha riempito gli spalti di pubblico acclamante le performances degli atleti in sfida per il miglior go.

Impeccabile l‘organizzazione grazie al lavoro di squadra di tutti gli addetti, che instancabilmente hanno seguito ogni fase dello svolgimento della manifestazione.

I Penner che hanno calcato il campo gara sono giunti da ogni regione d’Italia, dal Piemonte alla Campania, dimostrando la voglia di stare insieme e di gareggiare in una delle più belle arene di sempre.

Alla manifestazione in rappresentanza della Fitetrec-Ante hanno partecipato il Presidente Nazionale Franco Amadio, la Presidente del Comitato Lazio Mariateresa Mango, il Coordinatore Sportivo Luca De Rosa, Il Consigliere Nazionale Giulio Scrocca che hanno premiato i vincitori e rilasciato interviste.

L’intero evento è stato accompagnato dalla diretta streaming di Play2ride.tv consentendo così agli appassionati di seguire le gare da ogni parte del mondo.

Oltre 3.000 le visualizzazioni dalla piattaforma streaming, un bel successo per tutta la manifestazione.

Anche quest’anno sono stati così proclamati i Campioni di Campoverde 2023,: non resta che sintonizzarci sul prossimo evento di settembre al Roma World che lo garantiamo: vi lascerà senza parole!

Comunicato Stampa The Western Show, qui una (buona!) notizia relativa al benessere dei vitelli per il Team Penning