Blitz in Molise. Sotto sequestro 35 cavalli

Bologna, 22 ottobre 2021 – Dopo il sequestro e le multe a Trapani, questa volta l’attenzione delle forze dell’ordine si è diretta in Molise. Per la precisione a Santa Croce di Magliano, in provincia di Campobasso.

Dove, presso un imprenditore agricolo già noto alla giustizia, i Nas di Campobasso in collaborazione con il reparto 5° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pescara, hanno effettuato alcune verifiche, scaturite più che altro da presuposti abusi edilizi.

Ebbene, metre si accertava la coerenza tra i vari piani urbanistici e gli edifici esistenti, le forze dell’ordine hanno trovato un’intera stalla busiva. Che conteneva ben 35 cavalli e 7 bovini.

Tutti senza documentazione di provenienza né microchip. Totalmente assente qualsiasi iscrizione all’anagrafe equina.

Tutto ciò ha condotto le forze dell’ordine a intervenire ponendo l’intera struttura, valutata nel suo insieme intorno ai 150mila euro, sotto sequestro.

Secondo i Nas, la tenuta ‘abusiva’ degli animali rappresenta un serio pericolo per la salute degli animali stessi e di potenziali consumatori visto che la tipologia di animali rinvenuti è solitamente destinata al commercio alimentare.

Il responsabile della proprietà è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Larino per irregolarità edilizie e nella tenuta dei 42 animali. Dovrà chiarire l’esatta provenienza dei capi rinvenuti.