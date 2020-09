Fitetrec Ante, Montelibretti: ecco i nuovi campioni italiani Country Derby

Roma, 24 settembre 2020 – Piccoli campioni crescono mentre i grandi si contendono il podio, è questo lo spirito che si respirava durante i Campionati Italiani di Country Derby che si sono conclusi a Montelibretti domenica sera.

Una disciplina quella del Country Derby che a Montelibretti, nonostante la pesante assenza dei binomi lombardi rimasti a casa complice la complessa situazione sanitaria, è in continua ascesa.

Sono infatti diverse le regioni che si stano avvicinando alla disciplina che racchiude in se la precisione nel superamento degli ostacoli nel campo numero uno e il coraggio nell’affrontare alcuni ostacoli fissi (come nel Cross Country) nel campo numero due adiacente al primo.

L’edizione 2020 ha visto alla partenza quasi ottanta binomi provenienti da Marche, Lazio, Emilia Romagna, Campania ed infine Umbria che si sono sfidate per la conquista del Trofeo delle Regioni che ha visto protagonista per la prima volta la squadra laziale che chiude con ben 2422 punti, i binomi emiliani conquistano il secondo posto seguiti dai campani che chiudono con 1360 punti. 734 sono i punti totalizzati dai binomi marchigiani mentre è l’Umbria a chiudere la classifica.

A correre per il titolo di campione italiano nella categoria C40 PONY è Sofia Sbordone in sella a Pioggia mentre è la laziale Irene Cagnetti in sella a Samba la vincitrice della categoria C40 riservata ai cavalli; ottima la prestazione del binomio campano formato da Angelica Manco su Coolrahnee Peterpony che chiude al primo posto nella classifica C60 PONY mentre si aggiudica la C60 il binomio marchigiano formato da Francesca Zucca su Twenty.

Vincono la categoria C70 Eleonora Marchetti atleta laziale su Oliver, argento per la campana Jessica Stabile in sella a Scheggia, bronzo per Maria Teresa Di Carlo e il suo cavallo Liberadiole; Furia sotto la sella di Giorgia Proietti Liberati vince la cetegoria 80 seguito da Gabriele Germano su Akim mentre l’atleta laziale Francesco Benedetti sale sul terzo gradino del podio con Paride della Folgore.

Passiamo ora alle categorie più alte previste dalla disciplina ancora il lazio protagonista, il nuovo campione italiano della categoria C90 è Paolo Desideri su Romanzesu che chiude con 190 punti, seguito dall’emiliana Alice Vignoli in sella a Barbie, bronzo per Emanuele Mordini in sella a Giggilopemen.

Il campione italiano nelle categorie C100 e C110 è l’irraggiungibile Luca Panunzi delle Marche (foto in apertura) in sella al fidato Orlando.

Argento per la laziale Daniela Luciani su Blizzard nella categoria C100 seguita dal binomio emiliano Ghislaine Giuliani su Valentina H.

Il podio della C110 vinto dal campione Luca Panunzi si completa con una doppietta laziale, sul secondo gradino del podio salgono Antonio Menicucci con il suo Sogno Notturno, bronzo per Daniela Luciani che ha montato Blizzart.

CROSS COUNTRY CAMPIONATO ITALIANO E TROFEO DELLE REGIONI

Categoria Avviamento A: primo classificato Davide Cattaneo su Royal Doctor – Lombardia

Categoria Avviamento B: primo classificato Sergio Albanesi su Glent Alme del Colle San Marco – Lazio

Categoria F: primo classificato Giovanni Strovegllia su Zio Fabian – Lazio

Classifica TROFEO DELLE REGIONI:

Veneto punti 330 Lazio punti 296 Lombardia punti 271

A seguire chiude in quarta posizione la Puglia di Antonio Rosato, seguono Toscana, Emiilia Romagna, Friuli V.G. e Marche

TREC GIOVANISSIMI CAMPIONATO ITALIANO

Categoria G2: primo classificato assoluto Giulia Naccari su su Neve del Pozzo – Marche 441 punti

Categoria G3: primo classificato Emma Orlandi Ema su Camila – Marche 449 punti

Categoria G4: primo classificato Giada Bax su Baccarà delle Melodie – Lazio 435 punti

Classifica TROFEO DELLE REGIONI:

Lazio punti 1890 Marche punti 1332 Lombardia punti 1250 Friuli V.G. punti 659

TREC CAMPIONATO ITALIANO E TROFEO DELLE REGIONI

Categoria C1 Senior: primo classificato Emiliane Dunare su Lambda – Lombardia 199 punti

Categoria C1 Young Rider: primo classificato Alice Bruni su Dea della Collina – Lombardia 286 punti

Categoria C2 Senior: primo classificato Ilaria Landini su Nevado la Joya – Lombardia 268 punti

Categoria C2 Young Rider: primo classificato Emma Salsiccia su Rebecca – Marche 322 punti

Categoria C4 Senior: primo classificato Luca Fabbri su Palleri del Sinis – Emilia Romagna punti 390

Categoria C4 Young Rider: primo classificato Patrick Kosmac su Pittsburg – Friuli V.G. 391 punti

Classifica TROFEO DELLE REGIONI:

Marche punti 820 Lazio punti 692 Friuli punti 62 Emilia Romagna. punti 58 Lombardia punti 56

SPORT ATTACCHI CAMPIONATO ITALIANO E TROFEO DELLE REGIONI

Categoria Avviamento singolo J: driver Gianluca Ciano

Categoria Avviamento singolo: driver Giuseppe Teodonio

Categoria Non Pro singolo J: driver Carolina Persico

Categoria Non-Pro singolo: driver Laura Albanese

Categoria Open singolo: driver Luna Alaini Ferraro

Categoria Open pariglia: driver Roberto Concezzi

Non ci stancheremo mai di dirlo, il merito di tanto successo è dei nostri amati cavalli che si prestano nell’accompagnarci in mille avventure e poi grazie ai tecnici, ad amazzoni ed atleti, al Presidente Alessandro Silvestri e a tutto lo staff della nostra Federazione è anche grazie al loro impegno che manifestazioni di questa portata sono realizzabili.

Arrivederci all’edizione 2021 dei Campionati Italiani Fitetrec Ante!

Comunicato stampa Fitetrec Ante