Ferro e Fuoco, l’arte del Maniscalco: il corso della Regione Toscana, gratuito

Grosseto, 17 luglio 2024 – Una specie di sogno: il corso che mancava da anni per chi volesse imparare ad aver cura, in modo professionale, degli zoccoli di cavalli e bovini.

Lo ha realizzato la Regione Toscana, contando sul’apporto di esperienza e competenza di esperti del settore.

Di seguito il bando, che scadrà il 28 agosto 2024 e permetterà a 15 giovani al momento inattivi e disoccupati di specializzarsi come addetti al pareggio e ferratura dello zoccolo equino e bovino e nella forgiatura dei ferri.

Ferro e fuoco: l’arte del Maniscalco

ADDETTO AL PAREGGIO, FERRATURA DELLO ZOCCOLO EQUINO/BOVINO E FORGIATURA DEI FERRI (MANISCALCO)

matricola 2024LM0461

destinatari: n. 15 persone

Scadenza iscrizioni: 28/08/2024

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI:

Il corso è rivolto agli addetti per il settore primario qualificati nell’attività di mascalcia per equini e bovini nell’area grossetana.

Il corso fa riferimento al Repertorio Regionale delle Figure Professionali e consente ai soggetti formati di svolgere l’attività della figura regionale di “Addetto al pareggio, ferratura dello zoccolo equino/bovino e forgiatura dei ferri (Maniscalco) (519)”.

Il percorso appartiene al gruppo livello A che, in base alla DGR 988/2019 corrispondente al livello 3 EQF per complessive n. 900 ore.

Le competenze professionalizzanti che si riferiscono alle singole AdA/UC della figura:

UF 1 – Il maniscalco: storia, cultura e professione ore 20

UF 2 – Bovini ed equini: inquadramento generale – ore 40

UF 3 – Bovini ed equini: anatomia e fisiologia degli arti – ore 56

UF 4 – La forgiatura dei ferri – ore 164

UF 5 – Pareggio e ferratura – ore 150

UF 6 – Sicurezza e prevenzione del maniscalco e dell’animale nei processi lavorativi – ore 32

UF 7 – Comunicare in maniera efficace – ore 28

UF 8 – Stage – ore 380

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO E FREQUENZA:

Il corso prevede n° 900 ore totali, di cui n° 520 ore di aula/laboratorio (comprese 30 ore di orientamento/accompagnamento con 5 visite didattiche di 4/5 ore) e 380 di stage. La percentuale di frequenza obbligatoria è del 70% e all’interno di tale percentuale almeno il 50% di ore di stage.

NUMERO DI ALLIEVI PREVISTO:

Il progetto è rivolto a n. 15 allievi. Il progetto prevede una riserva di posti per le donne pari al 50% dei posti disponibili, cioè 7 su 15, ed una riserva del 30% per cittadini stranieri immigrati, cioè 5 su 15

REQUISITI DI ACCESSO DEGLI ALLIEVI:

Il percorso formativo è rivolto a soggetti inattivi e/o disoccupati, che hanno compiuto i 18 anni di età o hanno conseguito la qualifica triennale di Istruzione e Formazione Professionale (3 EQF) ed hanno adempiuto all’obbligo di istruzione. I cittadini stranieri devono: essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per studio/formazione professionale, avere adempiuto all’obbligo di istruzione (per i cittadini stranieri è necessaria la dichiarazione di valore attestante l’ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l’ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato conseguito), avere competenze di lingua italiana a livello A2. Ai sensi della DGR n. 988 paragrafo B.1.2.1, qualora il cittadino straniero non possa esibire alcuna attestazione/certificazione linguistica, l’O.F. ha il compito di effettuare una prova scritta ed un colloquio.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:

Dal 9 settembre 2024 a maggio 2025

SEDE DI SVOLGIMENTO:

Aula didattica e laboratori: Loc. Val di Campo – 58043 Castiglione della Pescaia (GR)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Sarà possibile iscriversi inviando il modulo, scaricabile dal link Modulo Scaricabile QUI, dalle ore 8 del giorno 15 luglio 2024 e dovranno essere inviate con oggetto “ISCRIZIONE CORSO FERRO E FUOCO” con le seguenti modalità: Per mail o PEC all’indirizzo PEC: info@pec.pitagoraformazione.net Per posta raccomandata RR all’indirizzo Pitagora Training Center – Via Basilicata 1/A Montepulciano (SI). Non fa fede il timbro postale.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA D’ISCRIZIONE:

Le domande di iscrizione, debitamente compilate, sottoscritte e corredate di copia di un documento di identità, di un Curriculum Vitae personale, del codice fiscale e permesso di soggiorno (se stranieri non UE) in corso di validità.

INFORMAZIONI:

C/o Pitagora Training Center srl tel: 055 889527 – email: segreteria.firenze@studiopitagora.net

REFERENTE:

Marina Casu – segreteria.firenze@studiopitagora.net

Scarica qui il bando del corso