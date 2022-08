Protagonisti a Eurocheval 2022: i Murgesi

Offenburg, sabato 27 agosto 2022 – Il cavallo delle Murge a Eurocheval 2022 ha fatto cappotto, si potrebbe dire in gergo paliesco.

Perché all’interno dello stand della Associazione Italiana Allevatori c’era anche la compagine Anareai del Murgese: a dimostrazione della vivacità e del numero di allevatori e soggetti di questa nostra bella razza equina.

Oceano del Grottillo, Guerriero di Santa Candida, Noretta di Capo Iazzo e Luna Rossa di Paretone sono i protagonisti con la criniera, declinati da Matteo Laera e Pasquale Giampetruzzi con un attacco in pariglia e presentati a sella da Paola Di Noya e Carlotta Schmit.

Scrive Matteo Vasini di Anareai nella presentazione del gruppo: “Il cavallo Murgese, originario delle Murge, da secoli è allevato in una zona geografica tra la Puglia e la Basilicata. Si tratta di un territorio inospitale, che ha trasmesso a questa razza una grande rusticità e frugalità. L’abitudine a percorrere sentieri rocciosi ha fatto sì che nel tempo questo animale sviluppasse arti robusti e zoccoli molto solidi, adatti per muoversi velocemente e con grande sicurezza nonostante la corporatura massiccia. La tranquillità, unita alla fierezza e alla resistenza fisica, sono alcune caratteristiche che contraddistinguono i cavalli di razza Murgese, da sempre usati per il lavoro nei campi, il tiro di calessi e carri, gli spostamenti a sella. La presentazione di questa razza lo vede infatti montato a sella, a dimostrazione degli attuali utilizzi in sport equestri ed equiturismo, ed attaccato in pariglia ad una carrozza storica tradizionale, a dimostrazione dell’eleganza innata che questi soggetti possiedono”.

Perché i Murgesi possono fare bene tante cose: cavalli che valgono doppio, perbacco.