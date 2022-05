La Sicilia conferma, è sua la Coppa del Presidente Intesa Sanpaolo 2022 di Piazza di Siena

Le diciassette rappresentative regionali si sono date battaglia in campo

Si è conclusa nella mattina di domenica 29 maggio, ultima giornata dello CSIO Roma Master d’Inzeo Piazza di Siena, la Coppa del Presidente Intesa Sanpaolo 2022.

La Sicilia ha confermato così il risultato già ottenuto nella giornata di ieri, ed ha concluso con la migliore performance delle 17 rappresentative regionali scese in campo, realizzata senza penalità e nella somma dei tempi di 409,21”.

Un risultato che ha lasciato il fiato sospeso fino all’ultimo percorso della squadra del Veneto, che si è collocata al secondo posto per una differenza nel tempo, anch’essa senza errori, con 426,35 ”. Al terzo posto si è piazzata la squadra dell’Emilia Romagna, con due penalità in 454,19”.

Il team della Sicilia, agli ordini del Capo Equipe Bruno Nasisi ha visto scendere in campo Giuseppe Genuardi e La Peppa; Rosario Floriddia con For the Best Roy Weel; Sara Sangregorio con Flounder; Alfredo Bordieri su Autotrasporti F.lli Bordieri Idara ; Martina Gervasi con Cascatina della Caccia.

La rappresentativa veneta, condotta dal capo equipe Gianluca Palmizi, era composta da Emma Ruffo su Malitie Van Het Eelshof; Ajsha Emma Mazzucato con Floreth; Maria Sole Giambenini su Muchachomalo Vd Knuffel; Aurora Rosson con Kristin ed Alessandra Rensi su Wesselcon.

L’Emilia Romagna, guidata dal capo equipe Davide Zanghi era composta da Eleonora Sanna su Interadel BH; Greta Benassi con Fleedwood MAC; Sofia Ferrari con Fuente; Viola Cuppini su Raphael della verdina e Chiara Tivoli su Charmeur S.

Al quarto posto ha chiuso la Campania, capo equipe Paolo De Colle, al quinto posto l’Umbria con capo equipe Salvatore Prete.

Nelle foto © Fise/Sasso Fotografie: un momento della premiazione, e, a partire dall’alto, i componenti della Sicilia: Giuseppe Genuardi, Rosario Floriddia, Sara Sangregorio, Alfredo Bordieri e Martina Gervasi.