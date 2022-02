Pentathlon e Montelibretti: il sodalizio 2022 si rinnova

Bologna, 2 febbraio 2022 – La fuoriuscita della quota equestre dal Pentathlon Moderno a partire da dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 è cosa oramai assodata. Tuttavia i pentatleti in cammino verso i 5 cerchi parigini – che invece i cavalli li prevedono ancora – potranno contare sui cavalli, sul supporto tecnico e logistico d’eccellenza offerto dal Centro Militare di Montelibretti.

Secondo quanto si apprende, infatti, è arrivato il via libera al Calendario Gare Nazionali e al Regolamento Tecnico 2022, deciso il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno.

Ed è stato contestualmente deliberato anche il Protocollo d’Intesa con il Centro Militare di Equitazione (CME) di Montelibretti (Roma). Che include la fornitura e gestione dei cavalli e l’utilizzo impianti per le gare e gli allenamenti di equitazione.

«È una preziosa collaborazione che va avanti anche in questo frangente» ha commentato il Consigliere FIPM Elena Panetti. La Panetti è responsabile della sezione equitazione per il pentathlon all’interno dell’Aeronautica Militare, dove ha il grado di sergente maggiore.

«Del resto i nostri pentatleti hanno come obiettivo primario i Giochi di Parigi. Che prevedono ancora le prove equestri. Sarà come sempre un onore poter usufruire della qualità della location. Dei cavalli e della preparazione tecnica che il Centro Militare di Montelibretti saprà fornire al Pentathlon Moderno».

Ricordiamo che proprio quest’anno, accanto a un fitto calendario di gare in Italia e all’estero, FIPM e Unione Internazionale Pentathlon Moderno organizzeranno i World Championship Under 17 e Under 19. Si svolgeranno in Friuli Venezia Giulia, a Lignano Sabbiadoro (UD), dal 4 all’11 settembre 2022.