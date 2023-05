Arezzo, 11 maggio 2023 – A seguito del successo del primo viaggio Paradriving tour Cortona-Assisi 2022, siamo lieti di presentare la seconda edizione dell’evento “Tutti in carrozza verso Assisi”, riproponendo il viaggio in carrozze trainate da pariglie di cavalli, con partenza e arrivo nei luoghi francescani per

eccellenza: le Celle di Cortona e la Basilica di Assisi.

Il programma è incentrato su Paradriving e Attacchi Integrati: carrozze guidate da persone con disabilità, o che partecipano al viaggio come passeggeri, che in questo contesto possono superare le barriere fisiche e relazionali che troppo spesso le limitano.

Un progetto quindi che porta avanti il messaggio di pace, inclusione e attenzione verso i più deboli che il Santo Patrono d’Italia ci ha lasciato.

Le persone con disabilità si avvicineranno al mondo equestre, condividendo spazi ristretti, nei quali è fondamentale la comunicazione, la fiducia e la collaborazione.

Inoltre, attraverso l’andamento lento dei cavalli, potranno apprezzare le tradizioni e i paesaggi del territorio.

Non potremmo avere scenario migliore, quello dei paesaggi della nostra amata Umbria e della Toscana che con la loro spiritualità e le numerose bellezze storiche del territorio ci accompagneranno in questo meraviglioso viaggio.

Verranno coinvolte persone con disabilità insieme a ragazzi normodotati per favorire l’inclusione, residenti nel territorio che si attraverserà, che si daranno il cambio durante le varie tappe.

Saranno le amministrazioni comunali, gli organizzatori del viaggio e le varie associazioni ad indicare le persone scelte prima della partenza, in modo tale che ci si possa conoscere e si possa costruire insieme l’attività della giornata.

L’evento è totalmente organizzato e gestito da volontari, senza nessuno scopo di lucro e tutti gli ospiti delle carrozze parteciperanno in modo assolutamente gratuito.

Le carrozze, provenienti da varie parti d’Italia, saranno guidate da tecnici specializzati e certificati da enti sportivi equestri nazionali.

Ci saranno 5/7 carrozze con un totale di circa 30/40 posti a tratta.

Il team vede la presenza dell’Asd Scuderia Valmarino di Corciano (PG), della Trasitrek “Viaggiare Lento”, del Laboratorio Terrarte, della Comunità Capodarco di Perugia Onlus, dell’Opera Don Guanella Centro Sereni e sarà così composto:

– Andrea Schulz (Umbria) medico veterinario, istruttore di attacchi, tecnico per lo sport integrato e paradriving – ideatore, organizzatore e driver;

– Massimiliano Gamboni (Umbria) medico veterinario, diacono della diocesi di Perugia – coorganizzatore;

– Sauro Cagnoni (Umbria) – co-organizzatore e driver;

– Annarita Valeriani (Umbria) – organizzatore accoglienza;

– Luca Ciampi (Toscana) – co-organizzatore e driver;

– Mario Curti (Umbria) – co-organizzatore e driver;

– Alfredo Sailer (Umbria) – co-organizzatore e driver;

– Henning Brachvogel (Germania) – driver;

– Michele della Pace (Toscana) istruttore di attacchi, tecnico per lo sport integrato e paradriving – driver;

– Fortunato Buffoni (Toscana) istruttore di attacchi, tecnico per lo sport integrato e paradriving – driver;

– Clemente Forni (Emilia Romagna) tecnico per lo sport integrato e paradriving – driver;

– Andrea Bassani (Veneto) paradriver;

– Giulio Tronca (Veneto) istruttore di attacchi – paradriver;

– Laura Paglicci Reattelli (Umbria) – paradriver;

– Gregorio Vinti (Toscana) – driver;

L’evento è patrocinato da: C.I.P. c.r. Umbria ed è in attesa di patrocinio da parte di F.I.S.E., A.I.A., Umallevatori Umbria e Marche, Inail Perugia.

