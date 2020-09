Cavalli da completo: Cooley Farm per Celtic Collection

Milano, 8 settembre 2020 – Un paradiso di oltre 200 acri di foresta naturale nella verde Irlanda è la base operativa di Cooley Farm.

“Tutto è iniziato oltre una decina di anni fa. Abbiamo intravisto un’opportunità nel mercato del cavallo da completo irlandese e abbiamo deciso di perseguire questa strada commerciando a livello internazionale. Siamo specializzati nella ricerca e nella crescita sportiva di giovani talenti”. Ci ha spiegato Georgina Philips, fondatrice, insieme al marito Richard Sheane, di Cooley Farm “Abbiamo sempre pensato che il successo fosse determinato dalla creazione di un binomio vincente. Ci siamo sempre assicurati che i migliori cavalieri montassero i cavalli Cooley. Questa strategia ha funzionato bene: il nostro successo più grande sono stati Oliver Townend e Cooley Master Class che insieme hanno vinto i Kentucky International Horse Trials per due anni consecutivi.”

“Amiamo il Cavallo Sportivo Irlandese; se incrociato correttamente, con stalloni purosangue, è possibile allevare cavalli da completo di primo livello. La nostra produzione annuale è volutamente limitata, ma punta all’eccellenza. Abbiamo delle fattrici che presentano genealogie e parentele con cavalli da salto di primo livello, la maggior parte di loro hanno un’alta percentuale di Puro Sangue nel loro pedigree. Per le fattrici ci piace molto utilizzare Cruising, per gli stalloni invece apprezziamo molto Ramiro B, Livello, Vittorio, Colandro…Oltre ad allevare, ci occupiamo anche di commercio. Collaboriamo con moltissimi allevatori irlandesi che lavorano instancabilmente per produrre dei soggetti dalle genealogie top.”

“Il nostro segreto? Ricercare sempre il meglio!” ci ha confidato sorridendo Richard Sheane “Compriamo buoni cavalli e vendiamo buoni cavalli. Cerchiamo di comprare sempre il meglio che il mercato offre. Sicuramente un po’ di fortuna aiuta, ma alla base del nostro lavoro c’è una minuziosa ricerca per creare dei binomi che funzionino.”

Sheane e Philips sono conosciuti per la loro onestà, l’etica e l’insaziabile voglia di crescere e migliorare.

Sheane trascorre moltissimo tempo in macchina alla ricerca dei soggetti migliori, va ovunque e compra ovunque, anche negli angoli più remoti dell’Irlanda, ma alla base del suo buisness c’è sempre una cosa: la qualità!

E ovviamente Cooley Farm non poteva che non presentare sette cavalli di altissima qualità anche in occasione della prima edizione di The AD Auction e più precisamente per la ‘Celtic Collection’, la prima asta al mondo nel cui catalogo troviamo dei cavalli da completo.

“Il mondo sta cambiando e il COVID-19 ha solo accelerato questa trasformazione. A Cooley Farm ci piace essere al passo con i tempi e abbiamo visto in The AD Auction una grandissima opportunità. Siamo fieri di tutti i cavalli che presentiamo in asta, ma nel nostro cuore un posto speciale ce l’ha sicuramente Countess Cooley (ISH, 2015 da Ramiro B), sorella piena di Cooley Earl che è stata allevata qui a Cooley Farm.”

Questa qualitativa baia nel 2020 si è piazzata al quarto posto nelle finali riservate ai cavalli di 4 anni dei Cavan Winter Show Jumping Championships 2019. Allevata e avviata allo sport da Cooley Farm ha dimostrato sin dal principio una grande attitudine allo sport dimostrando di avere grande potenziale sia nella disciplina del salto ostacoli che nel completo.

Un’altra perla del loro catalogo è Cooley Rules, castrone del 2014 da Beachball. Quest’ultimo è figlio di OBOS Quality, stallone che ha influenzato l’allevamento irlandese producendo dei super figli come Mark Q, che ha dimostrato le sue qualità sotto la sella di Kevin Babington. La mamma di Beachball invece ha gareggiato con successo a livello CSI5* sotto la sella di Cian O’Connor.

Cooley Rules ha gareggiato in gare di completo 1m10 vincendo al suo debutto e piazzandosi sul terzo gradino del podio alla sua seconda gara. In salto ostacoli invece ha partecipato a categorie 1m25.

Da oltre 10 anni i cavalli di Cooley Farm sono rinomati in tutto il mondo per la loro qualità e gareggiano nei migliori concorsi internazionali. L’obbiettivo di Richard è sempre il medesimo: trovare giovani cavalli che abbiamo il potenziale per gareggiare al top e di trovare per loro il cavaliere più adatto con il quale formare un binomio perfetto.

Per scoprire di più sui cavalli presentati da Cooley Farm appuntamento dall’11 al 14 settembre nella Celtic Collection di The AD Auction

Una vetrina, la Celtic Collection, che ci permetterà di entrare nelle scuderie di Cooley Farm, Wrenwood Stables e Babes Horses che presenteranno 20 soggetti tra cavalli da salto ostacoli, completo e american hunters.

Press Office The AD Auction

Margherita De Rivo | Beatrice Nicole Feltri – info@theadauction.com +39.338.8568386