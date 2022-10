Dal Piemonte, il completo chiama la Puglia

Bologna, 25 ottobre 2022 – Argento alla Puglia nella finale del Fise – Progetto Sport Adriano Capuzzo, a Francesca Spedicato con MHS Secret Garden che sale sul podio, insieme ad Antonio Rosato, suo istruttore, già completista di successo, all’ASD L’Ilatro di Cavallino (Le), portando la Puglia al secondo posto della Best Rider Livello 2 Cavalli.

La Puglia è quindi Best Rider anche in Completo con Francesca Spedicato (18 anni di San Cesario- Le) che si classifica a Tina (To) al secondo posto della Categoria 2 Cavalli, con soli tre punti negativi di distacco dalla prima classificata in occasione dell’assoluto di completo che riuniva Coppa delle Regioni, Finale Progetto Sport Adriano Capuzzo, Trofeo del Cavallo Italiano e la Finale Giovani Cavalli MiPAAF e FISE di Concorso Completo

La distanza Lecce-Tina (TO) dove presso il Circolo Ippico Lo Sperone, si è svolta la manifestazione d’interesse federale, non deve certo aver giovato sul binomio, MHS Secret Garden (purosangue inglese di 11 anni) e Francesca Spedicato, che hanno dovuto affrontare ben due giorni di viaggio.

Stress nonostante il quale, Francesca e Secret hanno brillato soprattutto nella seconda prova, quella più difficile del Cross Country di 1900 mt e 15 sforzi alla velocità di 480 mt/min.

Un’ottima prova quella poi del secondo giorno, in cui Francesca Spedicato grazie ad un bellissimo percorso netto, caratterizzato da una monta ordinata e precisa, è salita al quinto posto della classifica delle due giornate.

L’ultima prova riferita al salto ostacoli è terminata con 4 penalità agli ostacoli che però non hanno inciso sulla classifica finale, in quanto anche la prima in classifica ha realizzato le stesse penalità.

Sempre dall’ASD L’Ilatro di Antonio Rosato risultava qualificata tra i primi posti per la finale, la tredicenne Elèna Perlini di Melendugno, che a causa di un incidente avvenuto durante gli allenamenti in cross country poco prima della partenza per Tina ha dovuto rinunciare all’ultima competizione, perdendo la possibilità di gareggiare per la classifica finale del Best Rider di Completo Livello 1 Cavalli, perdendo così anche l’opportunità di piazzare la sua Emiliana R.S. (10 anni) nella classifica finale del Trofeo del Cavallo Italiano.

Intanto le due amazzoni già guardano al futuro… E ad altre categorie

Fonte: Cr Fise Puglia/Deborah Giorgi