6° Italian Vaquero Heritage Days: Bruce Sandifer al Ranch del Mare

Rovigo, 14 maggio 2022 – Ancora appuntamenti interessanti quelli che ci annunciano dal circolo ippico Ranch del Mare di Porto Tolle.

Che dal 18 al 22 maggio 2022 ospiterà il 6° Italian Vaquero Heritage Days tenuto da Bruce Sandifer, maestro della monta da lavoro californiana.

Patrocinato dalla Regione Veneto, l’evento è rivolto a tutti gli appassionati, dilettanti o professionisti che siano, dell’equitazione: non soltanto a quelli che praticano monta western, ma a chiunque voglia accrescere la propria cultura generale in questo campo così vasto..

Bruce Sandifer è un punto di riferimento mondiale per la monta da lavoro Californiana e presidente della Associazione California Vaquero e gli amici del Ranch del Mare sono molto orgogliosi di essere i primi ad ospitarlo in Europa.

Questi cinque giorni saranno quindi declinati secondo il tema Californiano, per approfondire e divulgare quella cultura che ha dato i natali ai più grandi horsemen americani.

Saranno giornate di studio ma anche di festa con la partecipazione della cantante country Ally Joys: la location è quella del villaggio turistico a 5 stelle Barricata Holidays Village, e la stagione la migliore per godersi le prime giornate estive.

In tanti gli appassionati che si uniranno da tutta Italia mettendosi in viaggio dalla Campania al Piemonte, chi col proprio cavallo e chi come uditore.

Per ogni informazione: Chiara Angelini mobile +39 349 466 4611, c’è ancora posto per uditori!