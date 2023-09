-10 per il Concorso Città di Ascoli

Bologna, 13 settembre 2023 – Mancano pochi giorni alla prima edizione del Concorso Ippico di salto ostacoli Città di Ascoli, che si terrà venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre 2023, in concomitanza con la Settimana Europea dello Sport, all’interno del contesto cittadino del capoluogo marchigiano, negli spazi del campo sportivo Squarcia di proprietà dell’Arengo, che per l’occasione ha effettuato dei lavori di adeguamento, che permetteranno all’impianto maggiore versatilità nell’ospitare manifestazioni di vario genere, evidenzia il sindaco Marco Fioravanti.

È lui ad aprire la conferenza di presentazione che si è tenuta nella sala conferenza del Forte Malatesta, sottolineando l’importanza dell’appuntamento sportivo organizzato dalla BB Equestrian nell’aumentare la visibilità di Ascoli nei confronti di un pubblico di respiro nazionale così come i partecipanti alle competizioni, che vivranno per un weekend lo splendore della nostra città.

Tanti gli interventi, dal Commissario Guido Castelli, orgoglioso di essere partecipe di un territorio in ripresa che cresce e si diversifica nella proposta attrattiva turistica, all’assessore regionale Andrea Antonini, entusiasta personalmente e come rappresentante regionale per un’iniziativa così prestigiosa per Ascoli e per tutta la Regione; Simone Panichi, organizzatore e promotore del Concorso ippico Città di Ascoli, con la società sportiva BB Equestrian, non nasconde l’emozione esordendo con “è un sogno che si realizza”, non senza fatica ma con il supporto di un team affiatato e di tutti gli sponsor che “hanno creduto nel progetto”, che ringrazia vivamente insieme al Presidente FISE Marco Di Paola, alla professoressa Gabriella Moroni, presidente Comitato regionale FISE Marche, a Carlo Bernardini di Horse Riviera Resort che cura tutti gli aspetti tecnico-organizzativi delle gare e all’Ente Quintana nella persona del presidente Massimo Massetti tra gli invitati presenti.

Anche la presidentessa Moroni ringrazia Simone Panichi, la Regione e l’amministrazione comunale, dichiarando di sentirsi altamente rappresentata da questo concorso, una chicca nel panorama italiano; ai suoi complimenti si unisce l’intervento del presidente Di Paola, lieto di poter supportare questa 1^ edizione del Concorso ippico di salto ostacoli Città di Ascoli, Evento Speciale FISE.

La forte intesa, le sinergie proficue e la comunione di intenti per la promozione turistica della città e del territorio, puntando sullo sport come elemento aggregatore e propulsore, hanno preso forma e la volontà è quella di rendere la manifestazione un appuntamento annuale di rilievo. Soddisfatto e certo che sarà un evento con un impatto straordinario sulla città, l’assessore comunale allo Sport Nico Stallone, che sin dall’inizio ha sposato l’iniziativa.

Bene la risposta del mondo dell’equitazione al concorso, che è l’evento più prestigioso di settore nel mese di settembre – puntualizza Carlo Bernardini dell’Horse Riviera.

Pochissimi i posti disponibili rimasti per partecipare alle competizioni, con iscrizioni provenienti dal Friuli Venezia Giulia alla Calabria, attraversando tutta la penisola, e nomi di calibro internazionale.

L’ingresso per gli spettatori sarà libero e gratuito e sarà possibile assistere alle gare dalla Tribuna del Campo Squarcia. Corale l’invito dei presenti affinché la città e il territorio tutto riempiano gli spalti.

Sarà una tre giorni composita: arricchiranno il concorso il convegno “Sport equestri: dall’ippoterapia all’ integrazione sportiva della disabilità”, che si terrà venerdì 22 mattina al Teatro dei Filarmonici, con il coinvolgimento delle scuole, e la mostra “Storie di cavalli: dall’arte longobarda alla seta di Hermès”, allestita nel Museo dell’Alto Medioevo, inaugurata a fine conferenza stampa e presentata dalle mirabili parole del prof. Stefano Papetti che ha regalato alla platea una breve descrizione del valore storico del Forte Malatesta.

Citazioni doverose per gli amici dello sport

Main sponsor del concorso l’impresa edile Panichi, impegnata costantemente nella promozione del territorio e dello sport e appassionata al mondo dell’equitazione e dei concorsi ippici di salto ostacoli, affiancata da una rosa di realtà locali, regionali e nazionali, che hanno deciso di sostenere economicamente e tecnicamente l’iniziativa, in particolare, tra gli sponsor +, Cattolica Assicurazioni di Salvi e Santori, Banca Generali Private, Tecnoplast, Ecoservice, D’Auria Printing Group, Goldspan, e tra gli sponsor Ciam, La fenice showroom, PCS imballaggi, Graziano Ricami, Servizi Italia e Pagefha. Radio Ascoli e Sassofotografie i media partner

22-23-24 SETTEMBRE 2023 · ASCOLI PICENO

venerdì 22 settembre

ore 9 Convegno “Sport equestri:dall’ippoterapia all’integrazione sportiva della disabilità”

Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno

Ingresso libero e gratuito – Crediti FISE, Crediti scolastici

dalle ore 12 alle ore 18 Cerimonia inaugurale e gara – Campo sportivo Squarcia

dalle ore 19 alle ore 22 Aperitivo con possibilità di visita alla mostra “Storie di cavalli: dall’arte longobarda alla seta di Hermès”

dalle ore 21 alle ore 23 Training in notturna in vista del Gran Premio di sabato

sabato 23 settembre

dalle ore 10 alle ore 22 Gare – Campo sportivo Squarcia

ore 18 circa Staffetta

ore 20 Gran Premio Città di Ascoli (montepremi 26.000 euro) con intervento di volteggio acrobatico eseguito da Loretta Minollini

ore 20 Cena di Gala in concomitanza del 1° Master Città di Ascoli con vista sulla gara

ore 21.30 circa Premiazione

domenica 24 settembre