Pole Bending e Barrel Racing: i titoli italiani 2021

Bologna, 26 settembre 2021 – Sono stati consegnati, presso il Palacittà di Travagliato (BS) i titoli del Campionato Italiano Fitetrec-Ante di Barrel Racing e Pole Bending, evento organizzato dal 23 al 26 settembre in collaborazione con NBHA Italia & ACSI.

Pole Bending

Salvatore Pugliese e RR Six X The Sizzle (proprietario Francesco Ciliberti) conquistano il titolo di Champion 2021 nella Categoria Pole Bending Open con la somma totale di 40,675 mentre Giulio Rossi e Iron Man (Proprietario Picchio Verde) fissano in 45,311 il risultato valido per laurearsi campioni italiani Amateur Pole Bending.

La Coppa delle Regioni 2021 appartiene, infine, alla Lombardia (1614). Seguono Calabria (1323) e Emilia Romagna (1129).

Barrel Racing

Federico Tanzi e Fast To The Max (proprietario Nicolò Spina), con 32,058, sono i protagonisti del Campionato Italiano Open Barrel Racing.

Salvatore Ursino e Lampo (proprietario Leonardo Aversa) conquistano il Campionato Italiano Amateur Barrel Racing, apponendo con 35,028 la prima firma di un Albo d’Oro nato proprio con questa edizione.

La Coppa delle Regioni 2021 si è conclusa con la vittoria dell’Emilia Romagna (4222). A seguire, Lombardia (3226) e Calabria (3122).

Per tutte le classifiche del Campionato Italiano Fitetrec-Ante di Barrel Racing e Pole Bending CLICCA QUI

Fonte: Ufficio stampa Fitetrec-Ante