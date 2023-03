Cavalli dell’Aveto morti: non erano colpi di arma da fuoco

Bologna, 2 marzo 2023 – Tanto di cappello all’associazione I Cavalli Selvaggi dell’Aveto.

Che non solo dà notizie quando ci sono, ma è anche capace di fare un passo indietro e diffondere, se e quando il caso, le rettifiche necessarie come quella relativa ai due cavalli morti in febbraio: non sono deceduti a causa di colpi di arma da fuoco.

Questo il comunicato che abbiamo trovato sulla pagina de ICSd’A:

“Il referto dell’autopsia sui due cavalli deceduti il 29 gennaio scorso ha rivelato che entrambi gli animali presentavano traumi interni molto gravi compatibili con un evento traumatico da impatto (suolo o autoveicolo). È stato effettuato anche l’esame del DNA su tamponi prelevati dal corpo della femmina per verificare eventuali predazioni. Il DNA rilevato è risultato corrispondente a quello di un cane e non di un lupo”.

Che continua:

“I fori sul corpo della femmina non sono risultati compatibili con dei proiettili. NON SI È QUINDI TRATTATO DI ARMA DA FUOCO, contrariamente a quanto abbiamo comunicato precedentemente. La notizia diffusa si basava sul referto medico del veterinario che ha effettuato la diagnosi sul posto.