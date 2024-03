Un saluto a Marco Porazzi

Bologna, 28 marzo 2024 – Dopo la scomparsa di Gonçalo Oliveira, l’equitazione lombarda torna a stringersi nel cordoglio per la perdita di Marco Porazzi. Marco è mancato – come spiegato in un comunicato del Cr Fise Lombardia – a causa delle gravi complicazioni cliniche seguite alla frattura all’omero riportata durante una caduta da cavallo, in campo prova, prima di entrare in gara. A soli 65 anni, Marco lascia un vuoto nel mondo dell’equitazione e nella comunità milanese.

Marco Porazzi è stato un allievo al Centro Ippico Castellazzo con Graziano Mancinelli, dove ha iniziato a coltivare la sua passione per l’equitazione. Successivamente, ha proseguito il suo percorso all’Asim Sud della famiglia Lupinetti, dove ha continuato a dedicarsi con grande entusiasmo a ciò che amava.

La sua prematura scomparsa lascia un segno indelebile nella vita di coloro che lo hanno conosciuto e amato. Le sue passioni, la sua dedizione e il suo spirito vivranno nei cuori di coloro che ha toccato con la sua allegria, la gentilezza e la sua generosità.

In questo momento di dolore, Cavallo Magazine si unisce alle condoglianze alla famiglia e agli amici di Marco Porazzi espresse dal presidente cav. Vittorio Orlandi e dal Consiglio di Fise Lombardia. Che possano trovare conforto nei ricordi dei momenti condivisi insieme a lui.